Gerrard in bilico, sceglie gli orari degli allenamenti per poter vedere le partite del Liverpool

La squadra si allena alle nove o le dieci di sera, arrivando poi in pessima forma in partita. Anche lui lo ha ammesso: «Ora i giocatori mi hanno scoperto».

Il futuro di Steven Gerrard sulla panchina dell’Al-Ettifaq sembra in bilico. Nelle ultime settimane ha ricevuto molte lamentele soprattutto per i risultati e per le scelte dei giocatori da mandare in campo. Ma non solo: il tecnico sceglie di fare allenamenti a orari improponibili per guardare le partite del Liverpool, sua ex squadra da calciatore.

Nessuno in Arabia Saudita si capacita del fatto che gli allenamenti condotti dall’ex giocatore siano piuttosto scadenti. I giocatori sono in pessima forma, in campo la squadra non ha idee e tutti sono allo sbaraglio: addirittura si era sollevato l’alone di mistero sugli strani orari delle sedute che a volte si svolgevano in tardissima serata. Generalmente nel campionato saudita le squadre si allenano la sera, per contrastare il grande caldo che appesantirebbe il carico durante il giorno, ma Gerrard dava appuntamenti in orari molto particolari come le 21 o le 22.

Gerrard gestisce gli allenamenti dell’Al-Ettifaq in base agli orari delle partite del Liverpool

Il giornalista saudita Nasser Al-Jedaie ha dichiarato: «Ha confuso me e tutti gli esperti su come disegnare la formazione designata da lui. Non sa come mettere in piedi un undici titolare. I risultati stanno deludendo. Quali sono le sue idee e i suoi progetti per il futuro?».

I tifosi dell’Al-Ettifaq,hanno chiesto le sue dimissioni dopo che la sua squadra è uscita dalla Coppa saudita. Ha ancora sedici mesi di contratto da 15,2 milioni di sterline. Ma non vincono dal 14 settembre scorso. Ha fallito non schierando l’ex Lione Moussa Dembele dall’inizio nell’ultimo match. Ora sono a cinque punti dalla retrocessione.

Lo stesso allenatore ha ammesso a The Redmen TV:

«John Achterberg (allenatore dei portieri) e io abbiamo più di un occhio puntato sulla squadra. Abbiamo concentrato tutto il nostro programma sulle partite del Liverpool. Ora i giocatori mi hanno scoperto: ci siamo allenati alle 9 o alle 10 di sera».

ilnapolista © riproduzione riservata