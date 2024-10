Folorunsho solo panchina al Napoli, a gennaio la Lazio ci riproverà

Quest’estate il Napoli ha rifiutato di darlo in prestito senza obbligo di riscatto, ma questa volta la Lazio sembra pronta ad accettarlo

La Lazio sta pensando di intervenire ancora sul centrocampo nel prossimo mercato di gennaio e secondo la Gazzetta dello Sport il nome sulla lista sarebbe ancora quello di Folorunsho.

“il primo nome sulla lista è lo stesso che è stato anche l’ultimo (in ordine di tempo) tra gli obiettivi inseguiti dalla Lazio nel mercato estivo. Ovvero Michael Folorunsho. Il club biancoceleste ha provato in tutti i modi a prenderlo, senza però mai schiodarsi da una formula che prevedeva un prestito oneroso, ma senza obbligo di riscatto. Una proposta che il Napoli ha continuato a rifiutare fino alla scadenza delle operazioni, nonostante il tecnico Conte avesse spiegato che il giocatore non rientrasse nei suoi piani tecnici”.

La situazione del centrocampista al Napoli non è cambiata in questo avvio di campionato, ecco perché sembra più probabile che il club accetti il prestito a gennaio, anche perché dal punto di vista professionale, un trasferimento in biancoceleste lo aiuterebbe a tornare in lizza per quella Nazionale che aveva conquistato la scorsa primavera

“Folorunsho è stato reintegrato in rosa (ad agosto era finito ai margini in attesa di capire se partisse o meno), ma non sta trovando spazio nel Napoli capolista. Solo panchina per lui finora, con la sola parziale eccezione del match di Torino con la Juventus, nel quale ha giocato l’ultimo quarto d’ora entrando dalla panchina. Vista l’abbandonza di scelte che Conte ha per il centrocampo (e visto pure che la squadra partenopea quest’anno non gioca in Europa) è molto probabile che Folorunsho continui a fare solo panchina. Una situazione che rende assolutamente possibile un suo passaggio alla Lazio a gennaio”.

Il problema termina la Gazzetta è la formula

“Il nodo da sciogliere sarà trovare l’accordo con il Napoli. Che difficilmente tornerà sui suoi passi e continuerà quindi a chiedere l’obbligo di riscatto per il giocatore. La Lazio però stavolta sembra pronta ad accettare”.

ilnapolista © riproduzione riservata