Flick: «Tutti vogliono giocare il Clásico, in Germania non c’è nulla di simile»

Il Barcellona è atteso domani al Santiago Bernabeu per il primo Clasico della stagione contro il Real Madrid. In conferenza stampa Hansi Flick ha analizzato come la sua squadra si sta avvicinando alla partita. Le sue parole riproposte da Marca.

Flick: «I video del Real sugli arbitri? Non è giusto, gli arbitri fanno un lavoro molto duro»

«A dire il vero non ci penso molto. Ma noi abbiamo voglia di giocare. Domani sarà una bellissima partita».

Il Clasico sarà una grande partita, il Barcellona avrà un approccio diverso rispetto alla partita con il Bayern?

«Abbiamo il nostro approccio. L’abbiamo avuto contro il Bayern e abbiamo visto che dovevamo migliorare. In ogni partita ci si adatta. E ora ci adatteremo al Real Madrid. Come in tutte le partite. Ci sono sempre giocatori rivali veloci. Ce li ha anche il Real Madrid: sono fiducioso. Nella mia squadra stanno facendo benissimo. Contro il Bayern la squadra ha vinto, abbiamo migliorato, abbiamo fatto bene con la palla e senza palla… Siamo consapevoli che dobbiamo migliorare e dobbiamo adattarci alle diverse situazioni».

Il Barcellona ha un giorno in meno di riposo. Quanto incide secondo Flick?

«Non possiamo farci niente. Il Real Madrid ha giocato martedì e noi abbiamo giocato mercoledì. Ognuno per la sua posizione. I giocatori se la caveranno. Si sono allenati molto bene».

Flick spiega la sua idea di fuorigioco:

«Molti allenatori prestano attenzione. La nostra idea è pressare il più possibile, con la palla. Dobbiamo avvicinarci sempre di più, dobbiamo essere un gruppo compatto e non lasciare spazi tra le linee. Cosa che abbiamo fatto nel secondo tempo contro il Bayern ed è stato fantastico. Dobbiamo bilanciare i carichi in modo che le sessioni non siano così difficili. I giocatori stanno andando alla grande e abbiamo molte qualità. Si sostengono a vicenda sa cosa deve fare e che la nostra più grande forza è essere uniti».

Le condizioni di Fermín Lopez:

«Non ho deciso se partirà titolare. Ha preso parte a tre gol. Esercita una grande pressione e ha fatto quello che voleva con la palla. Ha fatto quello che volevamo che facesse. Siamo contenti del suo ritorno. Ha dimostrato grande prestazione ed è stato fantastico».

Flick ha parlato con Lamine Yamal?

«È normale che io parli con i giocatori. Abbiamo una squadra molto buona e giocatori eccezionali come Lamine. Ma c’è anche Pau Cubarsí… come gioca. Quello che ha fatto… Anche lui è molto bravo. Questo è il nostro team e abbiamo bisogno che tutti, nel mondo, offrano le massime prestazioni per domani».

A proposito di Cubarsí:

«E’ davvero bello vederlo, come gioca… Dipende tutto da lui. Ha sempre fame di migliorare, di allenarsi duramente, di alzare l’asticella… dà tutto per la società. Ha fatto un percorso straordinario. Tutti i giocatori stanno andando bene. Il nostro lavoro è che tutti i giocatori migliorino ogni giorno».

E sul Real Madrid dice:

«Loro saranno pronti e lo saremo anche noi».

Gli chiedono se sa dei video Real Madrid sugli arbitri:

«Non lo sapevo, non è giusto che venga fatto questo. Gli arbitri hanno un lavoro molto duro. Non è mio compito, il mio è preparare i giocatori. Ho una buona esperienza con gli arbitri. Non ho problemi. Ho detto alla mia squadra “concentratevi sulla prestazione e non sull’arbitro. Se c’è un’azione, viene controllata. Non guardiamo la prestazione dell’arbitro”».

Ancora su Lamine Yamal:

«Nella partita contro il Bayern, ha dovuto pressare Davies. Ha fatto quello che gli era stato detto. È molto veloce, usa perfettamente lo spazio. È un giocatore fantastico con la palla. Lo abbiamo visto contro il Bayern. È un onore vedere quello che ha fatto, ma è importante anche che migliori in difesa, ma lo fa bene».

In sala stampa insistono sui video del Real sugli arbitri:

«Ditemi, non lo so… degli arbitri ho già parlato. Ci ho già giocato da giocatore e con gli arbitri non è successo niente».

Flick sta ricevendo parecchi complimenti:

«È bello che ti lodino… ma so qual è il mio lavoro. E il mio lavoro sono i risultati, se vinci, bene e se non lo fai, non va così bene. Ci concentriamo su come vogliamo giocare, mettendoci passione… la città… il legame è palpabile. Mi piace, mercoledì sera c’era un’atmosfera fantastica. Ecco perché giochiamo a calcio, anche per vincere. Giocare il Clásico è quello che tutti vogliono. Questo è il Clásico in maiuscolo. Quelli tedeschi non sono gli stessi».

