Fiorentina-Milan è il festival dei rigori sbagliati. Finisce 2-1 per De Gea

La Fiorentina batte il Milan 2-1, ma i due portieri hanno tenuto vivo il gioco parando tre rigori

Dopo l’amara sconfitta in Champions League contro il Bayer Leverkusen, il Milan si era concentrato sul campionato e dopo le vittorie di Napoli e Inter, oltre al pareggio della Juventus, alla squadra di Paulo Fonseca serviva vincere per rimanere vicina alle rivali Scudetto. Al Franchi invece Fiorentina-Milan finisce 2-1 per la Viola. In una delle partite più pazze dell’anno – tre rigori falliti, ovvero tre parate: Maignan su Kean, De Gea su Hernandez e Abraham -, la Fiorentina porta a casa tre punti d’oro contro un Milan che fallisce il ghiottissimo aggancio al secondo posto occupato dall’Inter.

Part forte la 35′ –Fiorentina che la mette dentro con Adli al 35esimo. Il francese si accentra ed entra in area, poi calcia forte e angolato non lasciando scampo a Maignan, che neanche si tuffa. Poco prima Maignan aveva parato il rigore tirato da Kean. Nel recupero del primo tempo De Gea mette in corner un tino molto angolato di Theo.

La ripresa si apre con il secondo rigore sbagliato. Stavolta calcia Abraham, però De Gea si tuffa alla sua destra e para. Dopo solo 4 minuti però Pulisic punisce De Gea. Cross di Theo Hernandez, l’ex Chelsea colpisce al volo di destro e trafigge De Gea. Gol sbagliato, gol preso: contropiede clamoroso dei viola, Tomori si perde Kean e l’azzurro serve di petto Gudmundsson: l’islandese non si lascia sfuggire l’occasione, battendo Maignan con un gran diagonale. Palladino richiama in panchina Adli e Gudmundsson per inserire Biraghi e Kouamè ma è il Milan a rovesciarsi in avanti per cercare il pareggio. Fonseca risponde con Okafor e Chukwueze al posto di Leao e Pulisic ma la difesa viola sembra in grado di reggere senza grossi affanni gli assalti rossoneri. Nel finale proteste troppo vivaci di Palladino, che si becca il rosso di Pairetto ma il Milan va vicinissimo al gol: bel contropiede, tiro a giro di Chukwueze sul quale De Gea riesce ancora ad arrivare. In pieno recupero, Moise Kean sfiora l’apoteosi quando, dopo un buon contropiede, colpisce la traversa con una gran botta dalla distanza. Il nervosismo gioca un pessimo scherzo a Theo Hernandez, che si prende un cartellino rosso dopo il triplice fischio. Non c’è tempo per altro, al Franchi finisce 2-1 per la Fiorentina.

