Fedez a Lucci: «Sei un patatone, pensano che sei un criminale e in realtà sei più intelligente…» (Striscia la Notizia)

In un’intercettazione tra il capo ultras e il rapper si parla di aprire una società per gestire concerti, e Fedez, nel reclutamento degli artisti, promette di aiutare Lucci: «Io ci sono frate’»

Striscia la Notizia ha mandato in onda una serie di servizi sull’inchiesta di Pinuccio sugli intrecci tra ultrà, ‘ndrangheta e rapper, nati dopo le indagini della Procura di Milano che hanno portato all’arresto di alcuni esponenti degli ultras di Milan e Inter. Tra questo anche il bodyguard Christian Rosiello, la guardia del corpo di Fedez. Dalle intercettazioni sono infatti emersi collegamenti tra Fedez e l’ultras Luca Lucci in relazione alla sponsorizzazione di una bevanda prodotta dal rapperall’interno dello stadio Meazza.

Nella puntata di questa sera l’inviato di Striscia, spulciando le carte dell’indagine, scopre alcune intercettazioni che confermerebbero l’esistenza di rapporti tra rapper e ultrà, con questi ultimi intenzionati a entrare nel business dell’organizzazione di concerti.

Le conversazioni tra Fedez e Lucci

Dopo l’incontro documentato sempre da Striscia la Notizia tra Fedez e Lucci a casa di quest’ultimo, l’ultras avrebbe chiamato il rapper per parlargli della sua idea di business: «Il capo curva milanista Luca Lucci e Fedez sono stati intercettati perché Lucci voleva aprire una società che si occupasse di cantanti e dj set. La società potrebbe essere la why event di cui risultano intestatarie le compagne di Lucci e dell’ultrà nerazzurro Matteo Norrito», riporta Pinuccio.

Lucci a Fedex: «Sto iniziando a fare della serate di Dj Set». Fedez risponde: «Non mi hai detto niente, con chi?». Lucci: «Da solo, sto facendo un’azienda».

Lucci aveva contattato un manager che si chiama Pesce di cui Fedez non ha la minima stima: «Ma Pesce è un co…., quando avevo 17 anni l’ho minacciato davanti a tutti». Lucci spiega di non conoscerlo e Fedez insiste: «è una merda, viscido, schifoso».

Lucci insiste con Fedez sulla sua volontà di aprire questa società per gestire concerti, però avrebbe bisogno di contatti con cantanti. E Fedez, nel reclutamento degli artisti, promette di aiutare Lucci: «Io ci sono frate». Poi sulla difficoltà di Lucci di presentarsi agli artisti, Fedex dice: «Sei un patatone, pensano che sei un criminale e in realtà sei più intelligente…».

Pinuccio termina commentando che diversi concerti del rapper proprio in Puglia sarebbero stati sponsorizzati da questa agenzia di organizzazione eventi di Lucci, ma stranamente lui non sapeva nulla di tutto quello che sta uscendo in questi giorni.

