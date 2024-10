Volto degli albori di Canale 5: «Con Mike Bongiorno sembravo un po’ deficiente. Berlusconi diceva: “vorrei essere il re d’Italia”»

Fabrizia Carminati: «La storia con Berlusconi durò poco. Ci rimase male ma gli presentai Veronica Lario».

La Verità intervista Fabrizia Carminati valletta presentatrice degli albori di Mediaset (allora Fininvest), lavorò con Mike Bongiorno.

Poi, come si trovò a lavorare con lui in trasmissione?

Fabrizia Carminati: «Eh, diciamo che aveva il suo “caratterino”. Alla prima puntata di Sogni nel cassetto mi disse “tu mi stai sempre vicino, mi segui, ti dico io cosa devi fare” e io potevo solo parlare quando lui si rivolgeva a me e mi dava la parola. Non potevo prendere iniziative, per cui sembravo una valletta un po’ deficiente, che te devo dì? Ho fatto la valletta con lui per cinque anni».

Aveva un rapporto formale con lei?

«Ci vedevamo solo ed esclusivamente in studio».

Gli sfuggì qualche atteggiamento un po’ galante?

«Assolutamente mai. In studio, in quel periodo, veniva anche Silvio Berlusconi a controllare la situazione».

Berlusconi come si accorse di lei?

Fabrizia Carminati: «Dopo le prime volte, quando stava in regia, veniva in studio a salutare Mike. E anche me… “Fabrizia Carminati, come stai? Sei molto brava, complimenti …”. Dopo alcune volte, mi disse “ad Arcore ho una festa, invitando un po’ di sponsor, eccetera eccetera, mi piacerebbe se fu fossi presente”. Allora… Ecco… Sono andata ad Arcore! E da lì ci sono andata per alcune volte, insomma. È nata una storia…».

Si era un po’ innamorata di lui?

«La parola amore è un po’…».

Esagerata? Comunque, è durata qualche mese?

«No, meno, meno… perché lui voleva addirittura frequentarmi di più, che volessi andare a vivere ad Arcore. Gli dissi: “No, guarda…”, perché, nel frattempo, la mia relazione con Mimmo si era sviluppata bene. A un certo punto gli dissi: “Silvio, sono innamorata di Mimmo”. E lui: “Chi c… è ’sto Mimmo? ”».

Era già sposata con Mimmo?

Fabrizia Carminati: «No, ma stavamo insieme».

“Chi c… è sto’ Mimmo” indica un lampo di gelosia…

«Eh beh, sì, sì, Berlusconi c’era rimasto un po’ male. E allora gli ho presentato Veronica Lario».

Che poi il Cavaliere sposò. Come avvenne la cosa?

«M’invitò a una serata al Manzoni a Milano. Ci andai con lui. Per combinazione c’era Veronica Lario che faceva lo spettacolo. Alla fine prendo Silvio da parte e gli dico: “Però, niente male Veronica Lario, che bella!”. E lui mi fa: “Davvero? Trovi?”. Dico: “Secondo me dovresti andare a complimentarti con lei”. E bon, fine: si è complimentato con lei per anni».

È stata mai gelosa di Silvio?

«No, perché avevo appena conosciuto Mimmo».

Ma come lo ricorda?

«Era una persona speciale, perché era divertente e simpatico e aveva a cuore i problemi dell’Italia. Una volta mi disse: “Mi piacerebbe diventare il re d’Italia”. Ed era una persona molto corretta. Devo dire che, più avanti, non lo riconoscevo più».

Si spieghi.

«Anche quando faceva ’ste feste, eccetera, non mi sembrava più lui. Io conoscevo un Silvio diverso. Per me è un bellissimo ricordo, piacevole, e mi ha dato la possibilità di lavorare, nonostante tutto… Ho lavorato per una decina d’anni a Canale 5. Poi a un certo punto è finito, non so perché. La storia con Berlusconi è uscita pubblicamente, anche se ci hanno un po’ colorato…».

Le piacerebbe tornare a fare tv?

«Assolutamente no. Spiego. La televisione con me non c’entra più niente. Non invidio quelle che hanno, più o meno, la mia età, e vogliono ancora apparire. Mi fanno un po’ sorridere. Canale 5 mi chiama ancora ma, a un certo punto, li ho chiamati io, dicendo: “Dimenticate il mio nome”. Ma perché la gente deve fare paragoni di c o m’ero e come sono, anche se non sono cambiata moltissimo e sono in perfetta forma?» .

È felice così?

«Assolutamente sono molto appagata della mia vita, faccio sport acquatici, palestra, ho un figlio meraviglioso che mi adora e anche Mimmo lo adora, peso ancora 55 chili, non ho rifatto il seno e quindi è sempre il mio, né iniezioni varie, ho le mie rughettine e un po’ di lentiggini, mi lavo i capelli sotto la doccia e li asciugo a testa in giù, io e mio marito siamo una coppia perfetta, e abbiamo fatto il giro del mondo, solo noi due, in 29 giorni».

