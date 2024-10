È assurdo che Vinicius, vittima costante di razzismo, venga dipinto come un istigatore (The Athletic)

Nel calcio spagnolo la triste realtà è che, per alcuni, essere razzisti è ancora considerato un modo legittimo di criticare o prendere di mira un avversario

Vinicius ha più volte denunciato il razzismo che subisce durante le partite in Liga. Eppure, viene dipinto in maniera assurda come un istigatore. Come se esistesse un comportamento che possa giustificare il razzismo.

Ne parla The Athletic, che scrive:

“Da ottobre 2021, la Liga ha segnalato 24 episodi di razzismo diretti contro l’attaccante del Real Madrid Vinicius Junior.

L’entità dell’abuso che Vinicius Jr, 24 anni, ha affrontato è scioccante. Ma forse più scioccante è come molto spesso, nei media o nei commenti più ampi intorno al calcio spagnolo, Vinicius Jr è etichettato come l’istigatore, quello da incolpare. Questa idea per cui è lui “causa” degli stessi abusi che riceve lo ha seguito da quando è arrivato a Madrid. Ci sono stati momenti in cui è stato accusato di presunto esibizionismo irrispettoso, o per le volte in cui ha mostrato un carattere irascibile e la tendenza a reagire male quando è stato provocato da avversari o tifosi delle squadre rivali. Queste cose fanno parte del calcio. Il razzismo è una cosa diversa. Ma nel calcio spagnolo, la triste realtà è che, per alcuni, essere razzisti è ancora considerato un modo legittimo di criticare o prendere di mira un avversario”.

Il Real Madrid chiede alla Liga di non dimenticare gli insulti razzisti a Vinicius e festeggiamenti dell’Atletico con i tifosi

Il Real Madrid ha chiesto alla Liga di includere nel report che viene stilato dopo ogni partita i festeggiamenti dei calciatori dell’Atletico con i tifosi dopo il derby; inoltre, erano stati omessi anche gli insulti razzisti dei tifosi dei Colchoneros a Vinicius Jr.

La partita è terminata 1-1 ed era stata interrotta nel secondo tempo alcuni minuti in seguito a lanci di oggetti in campo; erano poi stati individuati anche sostenitori dell’Atletico con esposti simboli neonazisti.

Secondo quanto riportato da Marca:

Atletico e Real Madrid vedono quello che è successo al Metropolitano con occhi diversi. Il club di casa parla della provocazione di Courtois nella sua esultanza al gol del Real. I blancos, invece, sostengono che le situazioni relative agli insulti ad alcuni giocatori del Real Madrid sono state omesse durante lo sviluppo della partita. La Liga invierà il nuovo comunicato alla Federazione in modo che possa essere analizzato dal Comitato della competizione. Uno dei fatti incriminato è stato anche che i giocatori dell’Atletico hanno “festeggiato” e applaudito i tifosi nell’area in cui si erano verificati tutti gli incidenti.

ilnapolista © riproduzione riservata