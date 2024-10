Durante Aston Villa-Bayern, un tifoso tedesco “sniffa” ma è solo polvere di tabacco (VIDEO)

Si tratta di tabacco da fiuto, una polvere più o meno fine che si ottiene macinando le foglie di tabacco fermentate

Mercoledì sera, mentre il Bayern Monaco perdeva in casa dell’Aston Villa per 1-0 in Champions League, le telecamere hanno indugiato per qualche secondo su un tifoso intento a svolgere un’operazione sospetta. Nel video che ha fatto il giro dei social si vede il tifoso tedesco “sniffare” qualcosa.

Il Bayern perde e un tifoso si consola con… il tabacco da fiuto

L’ironia social è dilagata. Ma cercando qualche informazione in più, c’è una spiegazione allo strano gesto. Infatti, la sostanza sniffata dal tifoso sugli spalti era semplice tabacco. Nessuna droga quindi. Cercando banalmente su Wikipedia, si può scoprire che si tratta di un prodotto piuttosto antico. Già nel Seicento se ne faceva uso.

Si tratta di “un prodotto derivato dal tabacco che rientra nella categoria dei prodotti detti “smokeless”, ovvero senza fumo. Il tabacco da fiuto fornisce nicotina all’organismo in maniera estremamente rapida e senza alcun tipo di combustione, creando una forte dipendenza da questa ultima sostanza. Un ulteriore effetto della somministrazione nasale di questo prodotto del tabacco è spesso una sensazione di liberazione delle vie aeree superiori. Il tabacco da fiuto si presenta sotto forma di polvere più o meno fine e si ottiene macinando o grattugiando le foglie di tabacco, opportunamente fermentate in precedenza. Successivamente vengono quasi sempre aggiunti oli aromatici“.

Anche sui social c’è chi va oltre le apparenza e spiega di che si tratta. Un utente ha infatti commentato:

«Quello è tabacco da fiuto. E quello giallo è uno dei miei preferiti. Quello rosso è abbastanza buono, e quello verde è alla menta. Spero che questo aiuti» .

C’è chi poi ci scherza su:

«Sicuro è da fiuto. È particolarmente popolare durante l’Oktoberfest».

Bayern fan doing a line here 🤣 the director couldn’t cut away quick enough 😭 pic.twitter.com/Lxgx8OYsZd — Scott (@scottygfc) October 2, 2024

