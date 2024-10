Mega coreografia nel cosiddetto Muro Giallo. Un’iniziativa che molto probabilmente produrrà conseguenze politiche e disciplinari

Dortmund, mega striscione in Curva: Uefa Mafia.

Il Muro Giallo, la Südtribüne di Dortmund, questa sera ha esposto un mega striscione, una vera e propria coreografia con la scritta Uefa mafia. Una protesta shock, che non potrà non avere conseguenze dal punto di vista politico e disciplinare.

È poi apparsa un’altra scritta: “You don’t care about the sport – all you care about is money!”, ossia Non vi interessa lo sport, l’unica che vi interessa sono i soldi.

A Dortmund si è giocata Dortmund-Celtic che è finita 7-1.

