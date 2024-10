Djokovic, a rischio la partecipazione alle Atp Finals di Torino

Complice il ridotto vantaggio del serbo sui diretti avversari, non prendendo parte al Masters 1000 di Parigi-Bercy.

Novak Djokovic ha annunciato che non parteciperà all’ultimo Masters 1000 dell’anno, quello a Parigi-Bercy (26 ottobre – 3 novembre).

Il tennista serbo, con quest’assenza, rischia però la partecipazione alle Atp Finals di Torino, che si terranno dal 10 al 17 novembre, complice il ridotto vantaggio sui diretti avversari.

Ha scritto su Instagram:

Sfortunatamente non disputerò il Rolex Paris Masters quest’anno. Chiedo scusa a tutti quelli che speravano di vedermi giocare lì. Auguro a tutti i giocatori, agli sponsor, agli organizzatori e ai fans un grande torneo. Ho tanti bei ricordi dopo aver vinto il titolo sette volte e spero di tornare il prossimo anno.

Djokovic è da solo a difendere l’orgoglio della vecchia guardia (El Pais)

Il serbo si ritrova ad affrontare una situazione del tutto nuova. Per lui a 37 anni è una sfida colossale ma “il suo tennis non ha perso un briciolo di validità – continua El Pais – È il suo fisico a dare qualche segno, già a giugno. Negli ultimi due anni ha più o meno assimilato la situazione: «Io prenderò a calci i giovani più che posso», Nole ora cammina da solo, in qualche modo inerme perché si è chiusa un’era“.

«Ricordo che John McEnroe disse in un documentario che quando Björn Borg si ritirò, sentì che anche una parte di lui si stava ritirando, anche se continuava a giocare», ha osservato Djokovic a marzo. “Inoltre raccontò che quando era piccolo aveva avuto l’incontro casuale con un lupo in un bosco e che quei dieci secondi guardando faccia a faccia con l’animale furono i più lunghi della sua vita. «È stato breve, ma molto importante perché il lupo simboleggia il mio personaggio»”.

