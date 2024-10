Dibu Martinez fa il bis con il premio Yachine, Donnarumma arriva quarto

Aveva vinto il premio di miglior portiere anche lo scorso anno. Ha dichiarato: «Ho sempre voluto migliorare fin da bambino. Questa è la mia mentalità».

Emiliano Dibu Martinez vince il premio Yachine come miglior portiere per la seconda volta consecutiva. Nulla da fare per Gigio Donnarumma, che era tra i candidati e che è arrivato quarto.

Martinez: «Ho sempre voluto migliorare fin da bambino. Questa è la mia mentalità»

Martinez ha dichiarato:

«Grazie mille a tutti. E’ un onore essere di nuovo su questo palco. Grazie a tutti i miei compagni dell’Aston Villa e Argentina e ai miei allenatori, il calcio rimane uno sport collettivo. Ho sempre voluto migliorare fin da bambino. Questa è la mia mentalità».

Il portiere dell’Aston Villa ha collaborato nel riportare il club dopo molti anni in Champions League e ha vinto la Copa America con l’Argentina.

Il portiere argentino: «Mi sento incompreso. Non sono un esibizionista»

Intervista al Guardian:

I peluche sono un po’ in contrasto con la sua personalità in campo. Spavaldo, esuberante, spesso provocatore. È difficile pensare a lui con un paio di peluche in spogliatoio. “Spesso si rende il nemico pubblico numero uno. Almeno questo è il pregiudizio che molti hanno di lui. «Non ci penso, lo faccio e basta. Entra in gioco l’adrenalina e a volte non puoi semplicemente controllarla. Non la cerco, arriva e basta. A volte quando mi vedi dall’esterno, pensi: ‘Sembra un esibizionista’. Ma no, sono solo un ragazzo normale, un uomo di famiglia. Ma quando si tratta di vincere, faccio tutto il possibile per vincere la partita»“.

«Sì, mi sento incompreso – continua Martinez – esattamente… chi pensa che io sia un esibizionista probabilmente non mi conosce. Quando chiedi a tutti i miei compagni di squadra, quelli della nazionale, faccio tutto per la mia squadra, cerco di aiutare tutti nel club. L’unica cosa che voglio è il meglio per il mio club e per il mio paese. È tutto ciò che mi interessa».

