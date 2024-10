Di Lorenzo ha dimenticato il suo annus horribilis: Conte lo ha rimotivato, in Nazionale fa doppietta (Il Giornale)

Nessuno aveva mai fatto doppietta con l’Italia al debutto da capitano. Ma il feeling col gol l’ha sempre avuto, da ragazzino gli amici lo chiamavano Bati-gol.

Giovanni Di Lorenzo sembra essere un calciatore rinato rispetto alla scorsa stagione. Non solo per la doppietta con l’Italia, ma anche per l’apporto che sta dando in queste prime partite di campionato al Napoli di Antonio Conte.

Di Lorenzo ha dimenticato il suo annus horribilis

Scrive Nicolò Schira su Il Giornale:

L’azzurro è il colore della sua vita, nonché lo sfondo cromatico a una storia di riscatto e rinascita. La notte di lunedì sera rimarrà indelebile nel cuore e nella memoria di Giovanni Di Lorenzo, che per la prima volta in carriera ha indossato la fascia da capitano della nazionale. A tutto questo si aggiunge la doppietta segnata, mai nessuno nella storia azzurra ha debuttato come capitano segnando due gol nella stessa partita. D’altronde il feeling col gol l’ha sempre avuto; da ragazzino quando giocava a Castelnuovo di Garfagnana gli amici lo chiamavano Bati-gol come il suo idolo Batistuta. Nella Lucchese poi fu messo in difesa.

Il suo è stato un annus horribilis culminato dal decimo posto in campionato col Napoli e l’Europeo da dimenticare. Con tanto di massacro mediatico. Invece Conte l’ha recuperato e rimotivato; già due gol e due assist in Serie A, più la doppietta in Nations League.

Il capitano del Napoli: «I momenti complicati capitano a tutti, la gente si fissa»

Giovanni Di Lorenzo ha parlato alla Rai dopo la doppietta in Nazionale contro Israele nella partita vinta 4-1.

«Già era emozionante portare la fascia, poi anche due gol è qualcosa di bello. Serata emozionante, che mi porterò per tutta la vita. I momenti complicati capitano a tutti i calciatori, a me sono capitati la scorsa stagione. La gente si fissa, è rimasta alle prestazioni passate ma io ho cominciato la stagione in maniera importante anche col Napoli e spero di continuare così. Oggi era una partita difficile, ma l’abbiamo fatta diventare facile».

