Conte: «Raspadori per è una seconda punta, fa un po’ quello che sta facendo McTominay»

In conferenza stampa prima di Napoli-Lecce (sabato alle 15), Antonio Conte ha chiarito quella che secondo lui è la migliore posizione per Raspadori. L’attaccante del Napoli non ha avuto molta fortuna da quando è arrivato a Napoli in termini di minutaggio. Con Spalletti ha trovato un po’ più di spazio, si è fatto trovare pronto, ha sfruttato le sue occasione e ha contribuito con gol pesanti (come quello alla Juventus) alla conquista dello scudetto. Ma anche Spalletti si lamentava del fatto che non riusciva a dargli lo spazio che merita.

Dopo Spalletti ci hanno provato, nell’ordine, Garcia, Mazzarri e Calzona. Ora c’è Conte sulla panchina del Napoli e Raspadori continua a giocare con il contagocce nonostante l’investimento fatto a suo tempo da De Laurentiis.

Conte: «Raspadori come McTominay»

Come sta Raspadori?

«Sta lavorando bene, come tutti. Lo vedo sempre in modo molto positivo, è concentrato su quello che stiamo facendo. Lui per me è un secondo attaccante, un po’ quello che alla fine sta facendo McTominay, la seconda punta».

Conte a Dimaro pensava a lui trequartista (Corsport)

Il Napoli, come sappiamo, è in una situazione alquanto stramba. Siamo al 2 agosto e non ha il centravanti titolare. Osimhen è in lista di sbarco ma De Laurentiis vuole un pacco di soldi che il calciatore oggi non vale. Lo scorso anno sì, anche di più. Quest’anno no. Lukaku è alle porte che preme ma senza l’addio di Osimhen, resta confinato sui campi di allenamento del Chelsea. In tutto questo Conte deve fare di necessità virtù e gioca col centravanti di scorta. Ha cominciato provando Cheddira (a nostro giudizio nettamente il più inaffidabile della compagnia), poi Simeone e infine Raspadori che ha segnato un gol molto bello contro il Brest e domani con ogni probabilità tornerà titolare nell’ultima amichevole estiva contro il Girona.

Ecco cosa scrive il Corsport a proposito di Raspadori e dei piani che Conte aveva per lui.

Nessuno a fine maggio, o forse solo qualcuno, avrebbe immaginato di cominciare il mese di agosto con questa situazione di stallo al centro dell’attacco; la seconda, invece, è che a Dimaro, parlando di Jack, Conte disegnava per lui prospettive da trequartista. Le cose, però, sono evidentemente cambiate in corsa: si sono incontrati; hanno cominciato a lavorare insieme; hanno di certo chiacchierato; e così il signor Antonio, alla seconda occasione utile, lo ha lanciato dal primo minuto nel ruolo che il giocatore sente più suo. Un po’ perché è abituato ad assecondare la natura dei suoi uomini e un po’, magari, per evidenti motivi di opportunità.

