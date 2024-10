Conte: «Quando arriva il momento di sporcarci il vestito, siamo pronti»

A Dazn: «Non so se è un Napoli da primo posto, ma ora siamo primi. Bravi a indossare più abiti. Ho visto una grande reazione».

Conte parla a Dazn dopo la vittoria del Napoli sul Como per 3-1.

«Non so se è un Napoli da primo posto in classifica, ma di fatto ora siamo primi. Se me lo avessero detto tre mesi fa sarebbe stato difficile. Ogni partita l’abbiamo sudata, anche oggi. Il Como è secondo me una delle squadre più in forma del campionato. Mi ha fatto piacere che nella difficoltà, quando concedevamo qualcosa, ho visto una grande reazione nel secondo tempo. Dimostra che stiamo crescendo anche nella capacità di indossare diversi abiti giocando a calcio e quando arriva il momento di sporcarci il vestito siamo pronti. Aver riacceso l’entusiasmo a Napoli non era scontato, partendo dal presupposto che qui c’è sempre entusiasmo nei confronti del calcio. Ho visto una squadra che oggi ha dato tutto».

Sul Napoli che va alla sosta da prima in classifica:

«Ho detto ai ragazzi che avevamo l’opportunità di andare alla sosta con una posizione in classifica che nessuno immaginava. Abbiamo messo in cantiere 16 punti che ci torneranno utili per i nostri obiettivi. Nel primo tempo siamo partiti benissimo con un gol molto bello, dopo abbiamo lasciato un po’ di campo al Como e non riuscivamo a contrastare il loro palleggio. Nel secondo tempo ho cambiato qualcosa a livello tattico, siamo stati più bravi, nel secondo tempo penso non ci sia stata più partita. Alla fine del primo tempo ci siamo risistemati bene, abbiamo fatto un secondo tempo in crescendo».

Quale partita vedrà ora?

«L’importante è che abbiamo vinto noi»

