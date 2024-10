Beretta era stato avvertito che volevano farlo fuori, avevano già comprato la calce per farlo sparire (Il Fatto)

Avvisato da una talpa, il capo ultras dell’Inter, si arma di coltello e pistola e uccide il 4 settembre Bellocco che pianificava di eliminarlo

Non hanno ancora chiuso il cerchio le operazioni della Procura che hanno portato nella giornata di ieri all’arresto di 19 esponenti ultras di Inter e Milan. Continuano infatti ad emergere inquietanti particolari sugli affari dei capi delle tue tifoserie.

In particolare oggi il Fatto Quotidiano rivela i motivi che il 4 settembre a Cernusco sul Naviglio hanno portato il capo ultras dell’Inter, Andrea Beretta, a colpire a morte con 21 coltellate il rampollo della ’ndrangheta Antonio Bellocco. L’omicidio nasce per difesa, Beretta era venuto a sapere che lo stesso Bellocco pianificava di eliminarlo.

La decisione era stata presa durante il mese di agosto, in un summit tra esponenti della Curva Nord. Il rampollo della ’ndrangheta sarebbe stato reo di non dividere gli introiti derivanti da merchandising del tifo più caldo nerazzurro.

Il piano per eliminare Beretta

“In un primo momento il piano prevede di attirarlo in una cascina. La trappola: coinvolgerlo in un finto recupero crediti, ingolosendolo con una cifra importante da spartirsi. E poi il finale: sparargli alle spalle. Ma il piano, per motivi ancora sconosciuti, viene abbandonato. Si sceglie un’altra strada: portare Beretta fuori a cena. Versargli nel bicchiere una sostanza che lo stordisca. A quel punto, quando ormai non era più in grado di reagire, qualcuno gli avrebbe sparato. E il corpo sarebbe poi stato fatto sparire dentro la calce viva”

Per questo era stata acquistata della calce viva in un centro commerciale. Davanti alla curiosità della cassiera, l’acquisto era stata giustificato per la tumulazione di un cane. Dieci giorni prima che il piano venga messo in atto però qualcuno lo avvisa e subito Beretta si arma di coltello e pistola. Uccidere o essere ucciso: così trascorre ogni ora. Fino alla mattina del 4 settembre.

Chi ha avvertito Beretta è stato individuato dagli investigatori. L’uomo, però, avrebbe negato ogni cosa. Ma, sempre secondo il Fatto Quotidiano, è già nel mirino della cosca di Rosarno, quella a cui Bellocco era legato.

