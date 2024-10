La Serie A è pronta a fare causa a Google: non salvaguarda il valore economico degli eventi calcistici (Sole 24 Ore)

«La Lega è contrariata. ha messo in fila le inadempienze di Google nelle prime giornate. Ritiene il colosso Usa colpevole di gravi negligenze»

La Serie A sarebbe, secondo Il Sole 24 Ore, pronta ad aprire un procedimento penale nei confronti di Google che pure avrebbe da recriminare su alcuni modus operandi del Piracy Shield utilizzato. Sta di fatto che la battaglia si fa sempre più tesa.

La Lega Serie A in battaglia persino con Google

Il Sole 24Ore scrive con Marco Bellinazzo:

«La Serie A è pronta a fare causa al colosso Usa, colpevole di gravi negligenze e di mancata ottemperanza agli obblighi derivanti dalla legge 93 del 2023. Se la situazione non sarà sanata, dunque, si finirà in tribunale e di fatto quella inviata il 7 ottobre scorso a Google Ireland – e per conoscenza all’Agcom – è una diffida talmente puntuale da rappresentare già un atto di citazione e una domanda di indennizzo. La Lega, in sostanza, ha riassunto tutte le inadempienze messe in fila da Google nella prime cinque giornate del campionato in corso, replicando peraltro analoghe negligenze maturate durante la scorsa stagione.

Oggi grazie al nuovo sistema informatico Piracy Shield, gestito dall’Agcom, la Lega di Serie A (ma la stessa facoltà ce l’hanno i titolari dei diritti, Dazn e Sky) è in grado di bloccare domini e indirizzi usati per trasmettere illegalmente i match (finora ne sono stati intercettati oltre 20mila).Dopo però spetta o per meglio dire, spetterebbe – a Google, a cui questi ultimi vengono segnalati, procedere a “farli sparire”, in modo che le condotte illegali non possano essere reiterate. Il problema riscontrato dalla Lega però è proprio la scarsa, per non dire assente, collaborazione del gigante di Mountain View.»

Spiega Bellinazzo anche che, chiaramente, Google ne ha pagato delle conseguenze:

«Giustamente Google, lo scorso weekend, ha rimarcato di aver subito un danno dalla piattaforma nazionale antipirateria che stoppando una vpn parzialmente illecita ha finito per paralizzare anche l’operatività di Google Drive. Problema prontamente risolto in circa quattro ore (quando la legge in tali casi erronei dà 24 ore di tempo). Una solerzia che viceversa Google non ha quando, ad esempio, viene sollecitata dalla Lega a “deindicizzare” nomi di dominio relativi a cosiddetti siti “vetrina” che promuovono collegamenti di streaming illegale. Lo stesso vale per la perdurante offerta al pubblico sul marketplace “Google Play” di App illecite attraverso le quali è possibile accedere gratuitamente, sempre in live streaming, agli incontri della Serie A coperti da licenza.»

La Lega è contrariata anche per i ritardi nelle rimozioni o nelle chiusure degli account incriminati.

Intanto, il commissario dell’Authority delle comunicazioni, Massimiliano Capitanio, è intervenuto sul tema in modo netto:

«Se dobbiamo risolvere il problema vogliamo negare che se io digito “streaming” su Google mi compaiono almeno 20 applicazioni con cui posso commettere un reato? Applicazioni che violano le stesse policy di Google. Una volta rimosse, dovrebbero anche essere disinstallate dai device degli utenti. Perché non vengono disinstallate? Io non voglio pensare assolutamente che non vengano disinstallate e compaiono in vetrina perché su quelle app si fanno business milionari con la pubblicità».

ilnapolista © riproduzione riservata