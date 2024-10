Anche Wimbledon si piega all’intelligenza artificiale e “licenzia” 300 giudici di linea

Hawk-Eye batte l’uomo: “Dopo aver esaminato i risultati dei test svolti ai Championships quest’anno, riteniamo che la tecnologia sia sufficientemente solida”

Anche Wimbledon fa il salto, a dispetto di 147 anni di tradizione: dalla prossima edizione, a luglio, sostituirà i suoi giudici di linea con l’intelligenza artificiale. Il futuro è quello, e anche lo Slam londinese non poteva sottrarsi. Il sistema Hawk-Eye Live sarà esteso a tutti i 18 campi di gioco, compreso ovviamente il centrale.

La tecnologia è già utilizzata altrove, agli US Open addirittura del 2020. L’All England Club ha confermato che “la tecnologia arbitrale sarà disponibile per tutti i campi dei campionati e delle partite di qualificazione e coprirà le chiamate di ‘out’ e ‘fault’ precedentemente effettuate dagli arbitri di linea”.

Sally Bolton, amministratore delegato del club, dice: “La decisione di introdurre le chiamate elettroniche in diretta ai Campionati è stata presa dopo un significativo periodo di riflessione e consultazione. Dopo aver esaminato i risultati dei test svolti ai Championships quest’anno, riteniamo che la tecnologia sia sufficientemente solida e che sia giunto il momento di compiere questo importante passo nel cercare la massima accuratezza nel nostro arbitraggio. Per i giocatori, offrirà loro le stesse condizioni in cui hanno giocato in numerosi altri eventi del tour Prendiamo molto seriamente la nostra responsabilità di bilanciare tradizione e innovazione a Wimbledon. Gli arbitri di linea hanno svolto un ruolo centrale nel nostro assetto arbitrale ai Championships per molti decenni e riconosciamo il loro prezioso contributo e li ringraziamo per il loro impegno e servizio”.

Un’altra piccola rivoluzione riguarderà le finali del singolare maschile e femminile, che inizieranno due ore dopo, alle 16, per attrarre più telespettatori.

