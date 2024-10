Anche il Liverpool monitora Kvaratskhelia, i Reds sono alla ricerca di un’ala (TeamTalk)

Tuttavia, per il tecnico Slot il georgiano non è una priorità. Ci sono Kubo, Adeyemi e Sane prima di lui in lista. Rimane l’interesse di Psg e Barcellona.

La trattativa per il rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia con il Napoli procede a rilento. Tuttavia, il suo contratto col club scadrà nel 2027.

Oltre al Psg, pare che anche il Liverpool stia tenendo d’occhio il georgiano.

Kvaratskhelia è finito nel mirino anche del Liverpool

Secondo quanto riportato dagli inglesi di TeamTalk:

Non è la priorità per Arne Slot, ma i Reds vogliono un’altra ala per la prossima stagione. Il nazionale georgiano è senza dubbio uno dei migliori giocatori in Europa nel suo ruolo e un certo numero di club sono interessati a lui. Attualmente la priorità di Kvara sembra essere quella di estendere il suo contratto col Napoli, ma solo alle sue condizioni. Oltre al Liverpool, anche Psg e Barcellona monitorano la situazione.

Nella lista dei Reds ci sono anche Takefusa Kubo, Karim Adeyemi e Leroy Sane.

Il georgiano potrebbe riposare in campionato contro il Lecce

Scrive la Gazzetta dello Sport con Vincenzo D’Angelo:

Neres sta bene e lo ha dimostrato anche a Empoli, con un paio di accelerazioni impressionanti e per una discesa palla al piede che ha fatto alzare in piedi tutto lo stadio e che è diventata già un reel da centinaia di migliaia di visualizzazioni social. In rampa di lancio David ha qualcosa di magico: frequenza di passo rapidissima col pallone incollato ai piedi, sterzate improvvise, ricerca costante del colpo a effetto. Un prestigiatore prestato al calcio che ha già fatto innamorare il popolo napoletano, da sempre molto vulnerabile di fronte a tanta bellezza. Sabato al Maradona arriva il Lecce e Conte potrebbe sorprendere tutti, lanciando il brasiliano nell’undici iniziale.

Politano sta diventando imprescindibile per l’equilibrio che sa garantire e andrà gestito, Kvara viene da un tour de force anche con la nazionale. Uno dei due potrebbe rifiatare e permettere a Neres di provare a infiammare il Maradona.

