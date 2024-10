Altro che caos, il Chelsea ha una precisa strategia a lungo termine per vincere in futuro (Telegraph)

L’età media dei titolari è di 23 anni e 228 giorni, in tutte e sei le giornate di Premier hanno schierato la formazione più giovane del campionato

Altro che caos, il Chelsea ha una precisa strategia a lungo termine per vincere in futuro. Nonostante tutte le critiche, la campagna acquisti faraonica e le tensioni interne al club durante gli ultimi due anni alle dipendenze di Clearlake Capital e Todd Boehly, il Chelsea potrebbe aver azzeccato la sua strategia a lungo termine. Questa è la sensazione del Telegraph quando prende atto che i Blues hanno la rosa più giovane della Premier League.

Infatti, “secondo le statistiche fornite da Opta, l’età media della squadra titolare del Chelsea nelle sei partite di campionato disputate finora è stata di 23 anni e 228 giorni. Due anni e un giorno in meno rispetto alla seconda squadra più giovane, il Bournemouth“.

Per un club costantemente accusato di incompetenza, il progetto del Chelsea adesso appare più chiaro dopo le prime sei partite di Premier League. “in tutte e sei le giornate, il Chelsea ha schierato la formazione più giovane. C’è una crescente fiducia all’interno dello Stamford Bridge che alla fine questa strategia pagherà profumatamente“.

Il Chelsea sta costruendo una squadra di soli giovani per vincere a lungo in futuro

Il club potrebbe anche raggiungere il record della squadra più giovane di sempre in Premier League in un’intera stagione. “Supererebbe la squadra del Leeds United del 1999-2000 (24 anni e 162 giorni), che è anche la più giovane di sempre ad arrivare tra le prime quattro“. In rosa l’unico giocatore di età superiore ai 30 anni nel club è il terzo portiere Marcus Bettinelli.

“Moises Caicedo, Nicolas Jackson, Enzo Fernandez, Romeo Lavia, Malo Gusto, Noni Madueke, Pedro Neto, Joao Felix e Filip Jorgensen hanno tutti 24 anni o meno e sono sotto contratto con il Chelsea fino al 2030 e oltre. E almeno altri due adolescenti, Kendry Paez e Willian Estevao, si uniranno ufficialmente al club la prossima estate“.

Magari il Chelsea non è una squadra costruita per vincere subito ma considerando l’invecchiamento del City o del Liverpool o di altre squadre, potrebbe presto vincere qualcosa. “L’Arsenal è nella posizione migliore per trarre vantaggio immediato e, con un’età media di partenza di poco superiore ai 26 anni in questa stagione e giovani promettenti come Ethan Nwaneri pronti a sfondare, sembra sistemato per un po’ di tempo“.

“La vera domanda è: “Avranno la pazienza di portare avanti il progetto e vedere e se alla fine sarà così gratificante come si aspettano?“.

