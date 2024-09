Zalewski dice no al Galatasaray: tra le alternative c’è Mario Rui (Sky)

“Il club turco punta il milanista Fodé Ballo-Tourè. Altra possibile alternativa resta Mario Rui, che può essere una buona soluzione last minute”

Zalewski ha detto no al Galatasaray. Ora il club turco punta su Fodé Ballo-Tourè. Mario Rui resta l’alternativa last minute. Il mercato turco si chiude domani.

Sky Sport scrive:

“Nicola Zalewski ha detto no al Galatasaray. L’esterno italo-polacco ha deciso di rimanere a Roma nonostante le due società giallorosse avessero trovato l’accordo e l’ottima offerta recapitata al giocatore in termini di ingaggio. Il club turco continua però a guardare in Serie A per trovare un esterno sinistro e ora punta il milanista Fodé Ballo-Tourè. Il Galatasaray ha tempo fino a domani, 13 settembre, per acquistare il senegalese, arrivato a Milano nell’estate 2021 e al Fulham nell’ultima stagione. Al momento è fuori dai piani del club, che per lui e Origi ha previsto come destinazione provvisoria il Milan Futuro, in attesa di una cessione. Altra possibile alternativa resta Mario Rui. Il terzino portoghese è fuori dal progetto Napoli e può diventare una buona soluzione last minute per il club turco”.

Napoli, Mario Rui ha rifiutato ancora il Besiktas

Napoli, Mario Rui ha rifiutato ancora il Besiktas. Lo riporta Sportmediaset citando il giornale turco Fanatik. Il terzino portoghese dopo aver rifiutato diverse proposte, ha rifiutato una seconda volta quella del club turco. Il Besiktas, che ha già l’accordo con il Napoli, proverà fino all’ultimo a convincere il terzino.

Scrive Sportmediaset:

“Secondo quanto riferisce il giornale turco Fanatik, il Besiktas ci proverà fino alla fine per portare a Istanbul Mario Rui. Il Napoli e la società turca avrebbero già trovato un accordo per un trasferimento a titolo temporaneo. Da convincere, quindi, manca solo il terzino che ha già rifiutato altre proposte nel corso della sessione estiva di calciomercato”.

ilnapolista © riproduzione riservata