Rivoluzione in casa RedBull, promosso Lambiase l’italiano che disse a Verstappen: «non fare il bambino»

Scrive il Telegraaf: “L’ingegnere di pista di Verstappen diventerà Head of Racing”. Cambia l’organigramma dopo l’addio di Wheatley

Rivoluzione in casa Verstappen, promosso l’italiano Lambiase: sarà il nuovo Head of Racing (Telegraaf)

Scrive l’informatissimo quotidiano olandese Telegraaf:

«A Gianpiero Lambiase verranno affidate maggiori responsabilità all’interno del team Red Bull di Formula 1. L’ingegnere di pista di Max Verstappen diventerà Head of Racing presso la scuderia a partire dal prossimo anno. Lambiase rimane anche il braccio destro di Verstappen durante il Gran Premio. […] In qualità di Head of Racing, sarà ora il massimo responsabile per quanto riguarda le gare e le decisioni (strategiche) che verranno prese. Non cambierà nulla nei suoi compiti nei confronti del noto pilota.»

L’addio di Jonathan Wheatley ha reso necessario un rimpasto di ruoli all’interno della Red Bull. L’ex direttore sportivo del team di Milton Keynes, che assumerà il ruolo di team principal della nuova Audi-Sauber guidata da Mattia Binotto, non verrà sostituito direttamente: il team anglo-austriaco ha scelto di suddividere le sue responsabilità tra diverse figure interne.

Altri compiti di Wheatley saranno infatti trasferiti a Steve Knowles, che assumerà il ruolo di “Capo delle attività sportive”, rispondendo a Lambiase. Un altro protagonista sarà Rich Wolverson, nominato “capo delle operazioni”. Ci saranno anche altre promozioni: Gerrard O’Reilly diventa “capo del supporto e della logistica”e Chris Gent, ex meccanico di Verstappen, sarà il nuovo capo meccanico del team.

Scontro Verstappen-Red Bull: «Mi date strategie di m***a». L’ingegnere Lambiase: «Non fare il bambino» (a luglio)

Al Gp d’Ungheria di Formula 1, a Budapest, il campione del mondo in carica Max Verstappen è arrivato quinto. Per tutta la gara, però, si è mostrato polemico nei confronti del suo team Red Bull.

Nel corso della gara, il pilota si è trovato in disaccordo a cedere la posizione a Norris dopo lo spegnimento dei semafori, per evitare penalità di un sorpasso irregolare. Via radio, con l’ingegnere Lambiase, ha continuato a versare tutta la sua rabbia quando lo hanno fatto restare in pista con gomme usurate, subendo un sorpasso ai box da parte di Hamilton e Leclerc.

Dopo il secondo e ultimo cambio di gomme, gli era stato chiesto di non stressarle eccessivamente. Il pilota ha così iniziato a sbottare (le dichiarazioni riportate dalla Gazzetta dello Sport):

«Adesso non rompere! Siete stati voi a darmi questa strategia di m***a, ok? Adesso io sto solo cercando di recuperare quello che resta».

In seguito a un contatto con Hamilton, Verstappen si è arrabbiato maggiormente, convinto che il pilota inglese si fosse spostato in frenata; così, Lambiase gli ha spiegato:

«Max, non starò a litigare in radio con tutte le altre scuderie. Lasciamo che siano i commissari a decidere sulla questione. Ti stai comportando da bambino Max, da bambino!».

VERSTAPPEN 💥 HAMILTON A big hit which sent the Red Bull flying and ultimately ended the fight for P3 🥉#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/I7K2Nu5sgG — Formula 1 (@F1) July 21, 2024

Nel dopogara, l’olandese ha dichiarato:

«È stato un po’ fastidioso subire certe decisioni. Perché non dovrei poter esprimere la mia opinione su quello che succede? Io sono fatto così e se qualcuno pensa che questa cosa influenzi la mia guida, allora non mi conosce. È il mio modo di fare, sono concentrato su quello che devo fare in pista. La gente si può sempre lamentare, ma non mi preoccupa. Dicono che sono stato irrispettoso? Si fot**no tutti. Se non avessi bloccato le ruote nel contatto con Hamilton, probabilmente avremmo avuto un incidente anche prima».

ilnapolista © riproduzione riservata