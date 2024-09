Vavassori contro Mangiante (Sky): «Non pensavo di essere tornato a scuola. Che voto ci dai, professore?» – VIDEO

Dopo Italia-Brasile, 5 il voto dell’inviato di Sky. «Oggi vi do un bell’8». «Almeno così posso andare a dormire tranquillo», la risposta del tennista

Siparietto con una piccola percentuale di tensione ieri al termine del match di Coppa Davis tra Italia e Belgio. L’Italia ha vinto grazie al lavoro del duo Vavassori-Bolelli che hanno fissato il punteggio sul 2-1 dopo la sconfitta in singolo di Cobolli. Al termine del match, la consueta intervista con l’inviato di Sky Sport Angelo Mangiante. Quest’ultimo, al match precedente contro il Brasile, aveva valutato la prova del doppio come mediocre. Cioè aveva assegnato loro un 5. A Vavassori il voto non è andato giù e se l’è legato al dito. Alla prima occasione utile ha affondato il colpo contro Mangiante.

Vavassori: «Almeno così posso andare a dormire tranquillo»

«Anche io credo di avere abbastanza esperienza nel circuito – dice Vavassori e dal tono si intuisce già che sta per affondare il colpo. Ma io volevo farti una domanda, visto che non pensavo di essere tornato sui banchi di scuola», Ha chiesto il tennista italiano nell’intervista post partita.

Vavassori continua:

«Che voto ci dai, professore?».

La domanda spiazza un po’ Mangiante. Ma, essendo un marinaio esperto, l’inviato di Sky risponde prontamente: «Oggi vi do un bell’8. Perché ve lo siete meritati (chiude con una risata nervosa, ndr)».

Vavassori, visibilmente soddisfatto, aggiunge sornione: «Almeno così posso andare a dormire tranquillo».

