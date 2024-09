Rabiot, ti è convenuto andare al Marsiglia per 3,5 milioni? Ne chiedeva 8 (Corsport)

Non giocherà nemmeno la Champions, l’OM di De Zerbi non ha le coppe. Certo vanno considerate le alte commissioni chieste dalla madre

Rabiot, ti è convenuto andare al Marsiglia per 3,5 milioni?

Se lo chiede il Corriere dello Sport che ne scrive con Eleonora Trotta.

Scrive il Corsport:

A conti fatti sembra proprio una scelta al ribasso quella compiuta da Adrien Rabiot: che incassa meno di quanto voleva sotto il profilo economico e della competitività in campo, fissata restringendo la scelta per il futuro ai soli club impegnati in Champions. Tre mesi di inutile attesa lo hanno portato a più miti consigli. Lo stipendio del 29enne al Marsiglia è infatti nettamente inferiore rispetto alle richieste iniziali sugli 8 milioni di euro a stagione: guadagnerà intorno ai 3,5 milioni di euro il primo anno e una cifra più alta il secondo. Senza dimenticare che l’obiettivo originario di giocare la Champions si è scontrato con la stagione del Marsiglia fuori dalle Coppe.

Certo, vanno considerate anche le alte commissioni richieste dalla mamma Veronique, il ruolo di De Zerbi ma la scelta del 29enne rappresenta un enorme rimpianto per club di A, come per esempio il Milan. I rossoneri ci avevano provato infatti almeno tre volte negli ultimi mesi. La prima ad inizio mercato, poi verso metà luglio e infine e al termine della sessione estiva, quando da Milano era partita un’ultima offerta per un biennale da circa 5 milioni a stagione. Parliamo quindi di una cifra più alta rispetto a quella concordata con il Marsiglia fino al 2026 e di un tentativo importante andato in fumo per la volontà del giocatore di guadagnare altre cifre.

La madre di Rabiot replica a Thiago Motta: «Il ritorno alla Juventus non l’abbiamo mai preso in considerazione»

In conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Empoli, il tecnico della Juventus Thiago Motta aveva risposto ad una domanda su Adrien Rabiot. Il centrocampista francese è attualmente senza squadra, dopo il mancato accordo di rinnovo con i bianconeri.

Questo quanto dichiarato da Thiago Motta:

«Non mi ha chiamato. Gli ho augurato il meglio quando è andato via e continuo a pensarla così. Gli voglio bene, ma ha preso una strada diversa. Spero che trovi una squadra per dimostrare tutto il talento che ha».

La madre di Rabiot e sua agente, Veronique, ha risposto a L’Equipe al tecnico:

«Non c’era bisogno che chiudesse la porta Juventus, il ritorno in bianconero non era un’opzione che abbiamo preso in considerazione. Quando prendiamo delle decisioni, ci assumiamo le responsabilità».

