Panichi allenerà Sinner, è lui che ha costruito la macchina fisica di Djokovic (Gazzetta)

Tanti indizi riflessi, in attesa che, magari, anche le reciproche carriere possano rispecchiarsi negli identici bagliori di gloria. Nello staff tecnico di Jannik Sinner sta infatti per approdare il preparatore atletico Marco Panichi che per anni si è occupato dei muscoli di Novak Djokovic. L’ufficializzazione non c’è ancora, ma è una questione formale, visto che dovrebbe già seguire il numero 1 al mondo nella trasferta in Cina per la doppietta dell’Atp 500 di Pechino (dal 26 settembre, dove Jannik difende il titolo) e del Masters 1000 di Shanghai, la settimana successiva.

Panichi, romano, classe 1964, già buon atleta di salto in lungo, una laurea in Sport Coaching e Psicologia nello Sport alla Nova Southeastern University di Fort Lauderdale, Florida, è stato anche consulente di alcune Accademie internazionali come la Casal -Sanchez e la Img di Bradenton e al fianco di altri tennisti come Simone Bolelli, Fabio Fognini, Daniela Hantuchova e Li Na. Soprattutto ha messo a punto, a lungo, la macchina fisica di Djokovic. Ha fatto parte infatti dello staff del campione serbo per due periodi: dalla primavera 2017 a quella 2018 e poi da metà 2019 fino a sei mesi fa quando è stata ufficializzata la separazione. L’imminente partnership Panichi-Sinner è però solo uno degli anelli di una catena di simmetrie che legano il nostro Jannik al campione serbo.

