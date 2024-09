Natan, al Betis sono contenti di lui: “Ha portato la grinta che mancava” (As)

“Le sue prestazioni contro il Real Madrid e il Leganés hanno convinto tutti. Ora punta a dimostrare che è arrivato in Liga per rimanerci”

Natan si è ambientato bene al Real Betis. Il difensore brasiliano in prestito dal Napoli ha convinto la sua squadra con le prestazioni contro il Real Madrid e il Leganes.

Ne scrive As:

“Il Betis ha ingaggiato Natan al momento della partenza di Germán Pezzella e il suo arrivo ha portato tante domande: sarebbe stato in grado di essere importante nella difesa biancoverde? Finora la sua risposta è stata notevole. Ha approfittato dell’infortunio di Bartra per entrare a far parte dell’undici titolare di Manuel Pellegrini e le sue prestazioni contro il Real Madrid e il Leganés hanno convinto tutti. Il brasiliano, in prestito dal Napoli, porta quella grinta che forse è mancata al tecnico cileno nelle passate stagioni. Ora punta ad avere continuità nell’undici titolare e a dimostrare che è arrivato in Liga per restarci”.

Ne scriveva la Gazzetta durante il mercato estivo.

Su Lindstrom:

“venticinque milioni per il suo cartellino dall’Eintracht Francoforte, ma pure per lui l’avventura italiana s’è già esaurita. Passa in estate all’Everton in prestito oneroso (2,5 milioni) con un diritto di riscatto intorno ai 22 milioni. Per i tifosi dei Toffees è già una specie di idolo”.

