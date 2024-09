Mondiale per club, si muove qualcosa: sabato l’annuncio degli stadi che ospiteranno i match

Si disputerà dal 15 giugno al 13 luglio e sarà una “prova generale” in vista dei Mondiali 2026. Ancora in corso gli accordi per le emittenti tv che lo trasmetteranno.

Il Mondiale per club, torneo a 32 squadre voluto dal presidente Fifa Gianni Infantino e che si svolgerà la prossima estate, sta pian piano prendendo forma.

Si svolgerà negli Stati Uniti, come una sorta di prova generale in vista del Mondiale di calcio 2026 in cui gli States saranno impegnati a ospitare i match insieme a Messico e Canada.

Mondiale per club, sabato l’annuncio degli stadi ospitanti i match

Proprio a proposito di ospitalità, Calcio e Finanza ha annunciato che sabato 28 settembre verranno svelati gli stadi che ospiteranno la competizione del 2025.

Ancora in corso gli accordi per le emittenti tv che trasmetteranno la competizione.

Il Mondiale per club si disputerà dal 15 giugno al 13 luglio; come si legge dalla nota della Fifa: Queste date sono state stabilite per assicurare che la programmazione del torneo sia armoniosamente allineata con il calendario internazionale delle partite, per consentire un tempo sufficiente tra la finale del torneo e l’inizio della stagione in molti campionati nazionali a livello globale, e considerando che un minimo di tre giorni di riposo tra le partite dovrebbe essere garantito per salvaguardare il benessere dei giocatori.

Ricordiamo che i club italiani che gareggeranno saranno Inter e Juventus.

Il torneo è già un flop in tv: bandi scaduti, offerte zero

“La Fifa – scrive Calcio e Finanza – si trova ancora in alto mare per quanto riguarda l’assegnazione dei diritti. La scorsa settimana, il presidente Gianni Infantino ha convocato una riunione d’urgenza con i dirigenti di 50 importanti broadcaster, per convincerli a puntare sul nuovo progetto della Federcalcio mondiale”.

“Solamente pochi mesi fa, indiscrezioni sottolineavano la possibilità per ogni club di incassare un minimo di 50 milioni di dollari garantiti per la partecipazione al torneo. Una cifra che appare inverosimile allo stato attuale. Anche le discussioni sull’accordo con Apple – che sembrava disposta a garantire circa 1 miliardo di dollari per i diritti dell’edizione a livello globale – si sono fermate e ora la Fifa cerca partner affidabili in ogni territorio”. Insomma, Infantino è alla questua.

