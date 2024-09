Vittoria importantissima, benissimo Lukaku. Sorprendenti le parole di Conte su Neres: non lo sapeva che non era bravo in fase difensiva?

Ma le fasce del Napoli lasciano a desiderare, non tutti gli attaccanti sono come quelli del Cagliari

Cesare – Caro Guido vittoria importantissima del Napoli, la prima fuori casa di questo campionato e su un campo storicamente difficile. Anche se ti devo dire che il Cagliari mi è sembrata una squadra modesta nelle sue individualità. E diciamo che la partita è stata in grande equilibrio fino al raddoppio di Kvara al 66’ con i sardi che hanno avuto molte occasioni di pareggiare con un grandissimo Meret che ha fatto tre miracoli inclusa una traversa. Sicuramente poi il Napoli ha strameritato la vittoria finendo in goleada.

Guido – Il Napoli ha mostrato una grande condizione atletica e ottima notizia è il fatto che Lukaku ha tenuto fisicamente molto bene per quasi tutta la partita. E poi gli azzurri hanno dimostrato di avere globalmente una grande cifra tecnica, di essere compatti, di saper aggredire l’avversario, di saper soffrire e di essere squadra nei momenti di difficoltà. Ancora va osservato che i giocatori hanno accettato la battaglia sul piano dello scontro individuale. L’anno passato il Napoli sarebbe rimasto schiacciato dalla fisicità del gioco del Cagliari.

Cesare – Pur pensando che il Napoli sicuramente potrà dire la sua in questo campionato occorre dire che ci sono delle cose che vanno migliorate, in particolare considerando impegni contro avversari di maggior spessore a cominciare dalla prossima partita contro la Juve a Torino. Ad esempio sulle fasce sicuramente dobbiamo migliorare perché a destra Mazzocchi pur dimostrando grande gamba e dinamismo purtroppo è tecnicamente modesto. A sinistra Spinazzola deve trovare continuità e garantire una maggiore tenuta per coprire i 90 minuti, in particolare considerando che l’alternativa Olivera in fase propositiva è più limitato. E Di Lorenzo pur facendo una buona partita comunque continua a non convincermi da braccetto avendo una scarsa propensione difensiva. E questo contro grandi attaccanti (certo non come quelli del Cagliari) potrebbe costarci caro.

Guido – Su Mazzocchi occorre fare una precisazione. Certamente non è dotato di grande tecnica. Però copre molto bene lo spazio e si fa trovare sempre disponibile a sostegno o in copertura. Insomma è uno di quei giocatori ai quali nessun tecnico rinuncia a cuor leggero. Lukaku è chiaramente centrale nel gioco e possiamo dire che è il giocatore più importante per il gioco di Conte ma in alcune fasi la squadra è troppo prevedibile nel cercarlo sempre e comunque e dovrebbe trovare maggiori alternative di gioco. Anche perché pur essendo lui devastante, le difese avversarie possono trovare le contromisure soprattutto quando dispongono un difensore alto e grosso che fisicamente gli tiene botta.

Cesare – Per quanto riguarda gli ultimi acquisti direi che abbiamo visto i due scozzesi anche se per pochi minuti. McTominay Conte lo ha schierato da trequartista al posto di Kvara e quindi non lo abbiamo visto nel ruolo di centrocampista che può servire al Napoli. Gilmour entrato al posto di Lobotka è sembrato molto a suo agio nel ruolo. Per Neres sembra che Conte ormai preferisca continuare con Politano non fidandosi della fase difensiva del nuovo arrivato. Comunque sabato a Torino ci aspetta una partita importantissima perché permetterà di confrontarci con una squadra forte e di verificare le nostre potenzialità.

Guido – Senza voler fare nessuna critica. I giocatori li ha scelti Conte uno ad uno. Ma conosceva o no Neres ? E non sapeva che non fa la fase difensiva ? Non si tratta di un giovane da far crescere ma di un giocatore di 27 anni fatto e finito. Francamente mi hanno sorpreso le parole di Conte.

LE SENTENZE

Meret – Cesare: grandissimo; Guido:eccezionale

Di Lorenzo – Cesare: sufficiente; Guido:buono

Rrahmani – Cesare: buono; Guido:buono

Buongiorno – Cesare: buono; Guido:buono

Mazzocchi – Cesare: modesto ;Guido:buono

Spinazzola – Cesare: sufficiente ; Guido: così così

Lobotka – Cesare: buono; Guido: sufficiente

Anguissa – Cesare: buono;Guido: ottimo

Politano – Cesare: sufficiente; Guido: sufficiente

Lukaku – Cesare: buono; Guido: buono

Kvara – Cesare:buono; Guido:buono

Olivera – Cesare:modesto; Guido:deludente

Neres – Cesare: n.v.; Guido:n.v.

McTominay – Cesare: n.v.; Guido:n.v.

Gilmour – Cesare: n.v.; Guido:n.v.

Conte – Cesare: buono; Guido: ottimo

