L’estate di Haaland sembra un “gioca jouer”: allenarsi, dormire, camminare scalzo, prendere sole e bere acqua filtrata

Erling Haaland è già a quota 9 gol in Premier League. Il Telegraph scrive di un centravanti che è al top della sua condizione fisica e che sta maturando; si è allenato molto durante l’estate per migliorarsi. Il norvegese, infatti, non ha giocato gli Europei come molti suoi colleghi, poiché la sua nazionale non è riuscita a qualificarsi. Ha potuto quindi far riposare non solo il suo corpo, ma anche la sua mente.

L’estate di Haaland lontano da Euro2024

L’elenco di cosa ha fatto quest’estate sembra il celebre brano “gioca jouer” di Cecchetto. Il Telegraph:

Se segna domenica contro l’Arsenal, sarà il suo 100esimo gol col City in tre stagioni. Né uno come Cristiano Ronaldo, né Lionel Messi avevano queste statistiche alla sua età (24 anni). La maggior parte di chi lo conosce dirà che ha una forte dedizione al lavoro e a migliorarsi, affiancando gli allenamenti a diete particolari, tanto sonno, yoga, meditazione e camminando scalzo, poiché aiuta la circolazione del sangue e riequilibra il baricentro del corpo. Inoltre, prende molto sole e beve acqua filtrata quotidianamente.

La sua stagione calcistica è terminata l’8 giugno prima di riprendere a metà luglio con le amichevoli, ma questi benefici non li otterrà la prossima estate, quando dovrà giocare il Mondiale per club. Si è goduto la sua estate tra Saint-Tropez, Cannes e Capri. Non si tratta solo dei benefici fisici, ma anche di quelli mentali; Haaland sta giocando in maniera lucida. Per la prima volta dopo molto tempo, in questi mesi non ha sofferto di dolori e infortuni.

