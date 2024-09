È previsto che a un certo punto si rompano. “Abbiamo spinto i calciatori di questo secolo ad accettare in silenzio il sovraccarico”

L’addio di Varane è il simbolo dell’obsolescenza programmata dei calciatori (So Foot)

Il mondo intorno a noi, soprattutto la Francia e la Spagna, saluta Raphael Varane quasi come se fosse morto. Ha lasciato il calcio per i troppi infortuni, dopo appena 23 minuti in campo con il Como. Epitaffi degni d’un grande campione, anche con qualche esagerazione. E’ interessante il pezzo che gli dedica So Foot. Perché la rivista francese ne fa un esempio della “obsolescenza programmata” dei grandi calciatori. Come se fossero dei condizionatori, insomma: è previsto che ad un certo punto si rompano, così il consumatore deve per forza “consumare” e comprarne un altro. Varane ha 31 anni.

“Il suo testamento sportivo chiude un libro che avrà visto il suo protagonista affrontare tutto ciò che il calcio offre al meglio, e al peggio. L’onore di rappresentare la sua nazione durante 93 battaglie, il prestigio di aver fatto parte di una delle più grandi squadre europei, il merito di rappresentare la formazione del Lens e le terre martinicane di suo padre ai massimi livelli. Ma soprattutto Varane simboleggia e incarna questi atleti di alto livello che, per soddisfare le esigenze di alte prestazioni, mettono in gioco tutto il loro corpo, dalla testa ai piedi”.

Varane e i calciatori che accettano il sovraccarico in silenzio

“Se abbiamo elevato la resilienza al rango di virtù cardinale, abbiamo soprattutto spinto i calciatori di questo secolo ad accettare il sovraccarico. Senza dire nulla. Siamo nel 2024, un anno in cui i giocatori brandiscono la minaccia di scioperare per non dover giocare 70 partite all’anno , proclamano la loro voglia di respirare prima di esplodere, senza trovare un orecchio sufficientemente attento e/o potente per poter invertire la situazione. Questa corsa al cachet, al podio e ai contratti è il fattore principale di questa obsolescenza programmata”.

Varane “ha accumulato piccoli inconvenienti fisici di ogni genere, con Transfermarkt che conta 800 giorni di indisponibilità dal suo debutto, più di due anni, senza contare tutte le partite a cui ha partecipato senza essere al 100% delle sue capacità. È stato anche visto giocare partite internazionali con il pilota automatico a causa di commozioni cerebrali , un argomento per il quale ha recentemente lanciato l’allarme. Soprattutto, durante tutti questi anni di servizio, ha permesso che crescesse un male molto meno visibile”. So Foot si riferisce alla salute mentale

“Il calcio spinge alcune persone a dimenticare se stesse. A scapito della sua salute, quindi, e talvolta anche delle sue convinzioni”.

