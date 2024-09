La singolare protesta di Mourinho per un gol annullato: il suo monitor col fermo-immagine davanti a una telecamera (Video)

Lo Special One si fa conoscere anche in Turchia. La rete di Dzeko era stata annullata per fuorigioco; poi Mourinho è stato ammonito.

Josè Mourinho si sta facendo conoscere anche in Turchia. L’allenatore del Fenerbahçe ha fatto parlare di sé nel match contro l’Antalyaspor, vinto 2-0 dalla sua squadra.

La protesta di Mourinho per un gol (di Dzeko) annullato al Fenerbahçe

Ieri, durante la partita, quando il Fenerbahçe era ancora sull’1-0, è stato annullato un gol ad Edin Dzeko.

Non convinto della decisione arbitrale, lo Special One ha posto il fermo-immagine dal suo monitor davanti ad una telecamera a bordo campo; questo per dimostrare che l’ex attaccante della Roma non si trovava oltre la linea del fuorigioco.

𝗟𝗮 𝘀𝗰𝗲̀𝗻𝗲 𝗲𝘀𝘁 𝗷𝘂𝘀𝘁𝗲 𝗱𝗶𝗻𝗴𝘂𝗲. 😭😭😭 Après le but refusé à son équipe face à Antalyaspor, José Mourinho a placé son ordinateur devant la caméra du diffuseur avec le ralenti. 🤯🇵🇹 Carton jaune. 🟨 🎥 @beINSPORTS_TR pic.twitter.com/7jDseNSMES — Actu Foot (@ActuFoot_) September 29, 2024

Il direttore di gara ha poi deciso di estrarre un giallo per proteste. Dopo la partita, in conferenza stampa, Mourinho ha dichiarato:

«L’ho fatto per dimostrare che non c’era alcun tipo di fuorigioco; la posizione di Edin era chiara, ma al Var l’hanno giudicata in cinque secondi».

José Mourinho non perde né il vizio, né il pelo. Anche dopo l’eliminazione del suo Fenerbahce dalla Champions League ha puntato il dito contro gli arbitri:

«Non vinceremmo mai la Champions League. Non raggiungeremmo mai la finale di Champions. Mai. Ma andiamo in Europa League e in Europa League andremo avanti se… se… Non voglio dire il resto. Preferisco restare sui se. Noi possiamo fare una grande Europa League. Se, se, se. Non posso andare oltre, altrimenti sono nei guai. Se volete saperne di più, vi invito a guardare Roma-Siviglia nella finale di Europa League 2022-23 e capirete i se».

ilnapolista © riproduzione riservata