Juventus – Napoli 0-0, occasione per Politano(LIVE)

Gli azzurri affrontano il primo big match della stagione, sfida per cuori forti all’Allianz Stadium. Per l’incontro il tecnico leccese si affida alla difesa a quattro e inserisce anche McTominay in mediana vicino a Lobotka e Anguissa.

Il Napoli di Conte sfida i bianconeri fuori casa per un match valido per la possibile vetta alla chiusura di questa quinta giornata di campionato. Conte decide di tornare alla difesa a quattro tanto cara ai precedenti allenatori dei partenopei, con la difesa più folta, c’è anche l’inserimento dal primo minuto di McTominay in mediana, per il resto tutto confermato come detto alla vigilia.

55′ Occasione per Politano, riesci a scappare alla marcatura e tira a giro da fuori, palla alta.

51′ Si riparte come il primo tempo, ritmi sempre bassi

47′ Subito fuori Vlahovic a sorpresa nella Juve, dentro Weah

Inizia il secondo tempo

47′ Fine primo tempo alla Stadium

46′ Punizione tagliata per Politano e super parata di Di Gregorio!

45′ Un solo minuto di recupero

42′ La Juve prova a riprendere il controllo delle operazione dopo una fase di marca azzurra

39′ Lungo fraseggio degli azzurri al ridosso dell’area di rigore dei bianconeri, ancora nulla di fatto

36′ Non ce la fa Meret ed entra Caprile al suo posto

32′ La partita si anima, ora potenziali occasioni da un lato e dall’altro

28′ Tiro di McTominay dalla distanza, respinge Di Gregorio e poi per poco non ci arriva Lukaku sulla respinta. Prima occasione per il Napoli

27′ Incominciano ad allungarsi le squadre

23′ Fiammate sporadiche, ritmi ancora bassi e nessuna rischia la giocata

20′ Primo corner per il Napoli, dalla destra

18′ Ripartenza Napoli, poi Lukaku si incespica ed è tutto sciupato

17′ Nessuna occasione nitida per le due squadre, tutto bloccato come i primi quindici

13′ Gli azzurri riescono finalmente ad uscire dal pressing, prosegue la fase di stallo iniziale

10′ Il Napoli fatica ad uscire da un lungo palleggio dei bianconeri

7′ Juve che incomincia a mantenere il possesso con costanza, i partenopei attendono compatti

3′ Inizio aggressivo per entrambe le squadre

1′ Si parte!

Formazioni ufficiali di Juventus e Napoli

Juventus (4-3-3): Di Gregorio; Savona, Kalulu, Bremer, Cambiaso; McKennie, Locatelli, Koopmeiners; Gonzalez, Vlahovic, Yildiz all. Motta

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Buongiorno, Rrhamani, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaraskhelia all. Conte

