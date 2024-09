In Francia Dazn abbassa i prezzi, ma solo per chi non è ancora abbonato: “Così incoraggiano la pirateria” (So Foot)

“Questo approccio è stato criticato da molti clienti, che sottolineano una mancanza di equità e un modo per incoraggiare le persone a piratare i contenuti”

In Francia Dazn ha abbassato i prezzi, ma solo per i nuovi abbonati. I clienti già in possesso dell’abbonamento si sono indignati per il trattamento ricevuto.

So Foot scrive:

La strada è ancora lunga.

La piattaforma Dazn, che dall’inizio della stagione trasmette otto partite di Ligue 1 su nove in ogni giornata, ha lanciato lunedì una promozione sulla formula di abbonamento con impegno in risposta a una base di abbonati particolarmente bassa (circa 150.000). Fino al 22 settembre, chiunque voglia abbonarsi per il prossimo anno potrà usufruire di un’offerta di 19,99 euro al mese. Fino ad ora il prezzo era di 29,99 euro al mese.

Questa offertaallettante non è tuttavia rivolta ai clienti già abbonati, come sottolinea la piattaforma ai molti clienti che vogliono ridurre di un terzo il costo mensile del loro abbonamento. Questo approccio è stato criticato da molti clienti, che sottolineano una mancanza di equità nella situazione e un modo per incoraggiare le persone a piratare i contenuti trasmessi da Dazn. Il prezzo del pacchetto senza impegno rimane invariato a 39,99 euro al mese.

In Italia Dazn sta colando a picco

Dazn sta colando a picco: ascolti, meno 800mila rispetto allo scorso anno (Libero)

Scrive il quotidiano Libero:

Dazn ha un grosso problema e di conseguenza ce l’ha anche la serie A. Il principale partner dei club italiani sta colando a picco, anno dopo anno. I campanelli d’allarme suonavano da tempo, e però non c’era altra strada rispetto alla conferma dei diritti a Dazn fino al 2029, tra l’altro a condizioni inferiori rispetto al triennio precedente. Le premesse del disastro c’erano tutte, tra il massiccio taglio del personale e delle produzioni e l’irragionevole aumento dei prezzi.

I numeri non mentono e quelli di Dazn sono terribili: la terza giornata della Serie A ha raccolto complessivamente 3.949.414 contatti, 800mila in meno rispetto a un anno fa, addirittura 1 milione e 800mila rispetto a due anni fa. I primi tre turni di campionato sulla piattaforma non sono riusciti ad andare oltre i 4 milioni di individui, neanche i big match Inter-Atalanta, Lazio-Milan e Juve-Roma hanno risollevato gli ascolti. Per comprendere a pieno la negatività di questi dati basta paragonarli a quelli di Sky, che invece nei primi nove match in co-esclusiva di questa stagione ha aumentato del 56% gli spettatori.

