Il City pareggia ancora (1-1), il Newcastle ferma Guardiola con pressing, coraggio e contropiede (Telegraph)

“Newcastle minaccioso nelle situazioni di contropiede e con il pressing su Ederson”. Il Guardian: “Il pareggio è giusto”

Il City non vince neanche questa settimana. Dopo il pareggio con l‘Arsenal la settimana scorsa, la partita in casa del Newcastle finisce 1-1. Gol di Gvardiol e pareggio di Gordon su rigore. L’occasione si fa ghiotta per le rivali come il Liverpool e Arsenal.

Scrive il Telegraph:

“Non per la prima volta negli ultimi anni, il Newcastle United ha messo a dura prova il Manchester City al St James’ Park con una prestazione tattica coraggiosa e disciplinata che ha ulteriormente rafforzato la reputazione dell’allenatore Eddie Howe.

Pep Guardiola e Howe hanno parlato a lungo dopo il fischio finale, quando il rigore di Anthony Gordon nel secondo tempo ha assicurato al Newcastle un punto meritato.

Il Newcastle ha saputo mettere in difficoltà il City

Il piano di gioco del Newcastle ha funzionato. Non solo ha contenuto il City, con un centrocampo compatto davanti ai quattro difensori, ma è anche stato molto minaccioso nelle situazioni di contropiede, cercando palloni alle spalle dei terzini del City. Hanno anche messo in difficoltà il portiere del City Ederson con il loro pressing.

Il risultato è che il City ha vinto solo una volta nelle ultime quattro visite al St James’ Park, con una vittoria all’ultimo secondo ottenuta grazie al gol di Oscar Bobb la scorsa stagione, in una partita in cui il Newcastle ha causato loro ogni tipo di problema.

Anthony Gordon ha ottenuto un controverso pareggio nel secondo tempo, dopo che il City era passato in vantaggio nel primo tempo grazie a un’improbabile rete di Josko Gvardiol al trentacinquesimo minuto”.

Il Guardian aggiunge:

“Per una volta è stato abbastanza facile concordare sul fatto che il pareggio fosse il risultato giusto, anche se è stato necessario un incredibile salvataggio in extremis di Nick Pope per deviare un tiro al volo di Bernardo Silva“.

