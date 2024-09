Il Chelsea sta ancora pensando a Osimhen, ma non farà un’offerta elevata al Napoli (TeamTalk)

Se le cifre richieste dal Napoli fossero ritenute elevate, è probabile che i Blues vireranno su un altro centravanti la prossima estate.

Secondo quanto riportato dagli inglesi di TeamTalk, il Chelsea non ha mollato Victor Osimhen. E la prossima estate sarà decisiva per l’ex Napoli, che ora è in prestito al Galatasaray.

Nella lista del futuro attaccante del Chelsea c’è ancora Osimhen

Il portale scrive:

Il Chelsea è ancora sul mercato per un nuovo attaccante. Victor Osimhen è ancora nella lista, insieme a Boniface del Leverkusen, Gyokeres dello Sporting Lisbona e Sesko del Lipsia. C’è la possibilità che i Blues vogliano aspettare fino all’estate prossima per iniziare la trattativa. In particolare, il Chelsea tenterà un approccio col Napoli per Osimhen, ma se le cifre dovessero ancora essere troppo elevate, potrebbero virare su un altro centravanti. Inoltre, il nigeriano è stato accostato anche al Psg.

Ieri in Europa League un assist e un autogol provocato per il nigeriano

Il Galatasaray ha battuto 3-1 in casa contro il Paok Salonicco in Europa League. Osimhen protagonista anche se il calciatore nigeriano è ancora lontano dalla migliore condizione. Nel secondo tempo Osimhen sfiora il primo gol in Turchia. Lo realizza in Europa League con un colpo di testa su calcio d’angolo battuto da Mertens. Ma a buttare il pallone in porta è il difensore del Paok Baba protagonista di un clamoroso autogol. Poi, Victor si divora il gol del 2-0 e pochi minuti dopo il Paok pareggia. Per fortuna del Galatasary, al 76esimo arriva la rete del vantaggio turco con Akgun proprio su assist di testa di Osimhen. Al 78esimo viene sostituito da Icardi che allo scadere segna il terzo gol.

La partita del nigeriano è stata generosa, a fiammate. Nulla di trascendentale ma le due reti portano anche la sua firma e basta e avanza. Ci sembra ancora lontano dalla forma migliore.

