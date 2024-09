De Laurentiis ha lanciato una nuova tendenza. Prodotti cinematograficamente modesti ma mirati per i propri tifosi

I film sullo scudetto funzionano, quello sull’Inter per il secondo giorno è in testa agli incassi

Il titolo è “Inter, due stelle sul cuore”. Immaginiamo che non entrerà nella storia della cinematografia sportiva. Però funziona. Proprio come accaduto a quello prodotto da Aurelio De Laurentiis sullo scudetto del Napoli. Prodotti cinematograficamente insignificanti però in qualche modo redditizi. Il tifoso sente il richiamo della foresta e pur di rivedere l’impresa sportiva e il successo, è disposto a spendere qualcosina per andare al cinema.

Per il secondo giorno consecutivo il film sull’Inter è in testa alla classifica di incassi. Si tratta di cifre basse ma gli altri hanno fatto peggio. In due giorni la pellicola ha incassato 400mila euro. Al botteghino il film sullo scudetto del Napoli ha incassato un milione e 440mila euro. Però il primo giorno il film del Napoli incassò 30mila euro, quello nerazzurro 200mila. Siamo ancora a un milione in più rispetto a quello dell’Inter che però è uscito da appena due giorni. Quello napoletano è stato poi acquistato da Netflix. Il film interista resterà nelle sale fino al 25 settembre.

Film sullo scudetto del Napoli: il primo giorno ha avuto 2.400 spettatori. “Sarò con te” – il film sullo scudetto del Napoli ovviamente prodotto da Aurelio De Laurentiis – il primo giorno nei cinema ha avuto poco meno di 2.400 spettatori (per la precisione 2.398). E ha incassato 30.179 euro. Facendo la divisione, il singolo biglietto in media costa 12 euro e 50.

Il film come incassi (non come spettatori) è entrato nella top ten di giornata guidata da Challengers il “Jules e Jim” del tennis (speriamo che Truffaut non si adiri eccessivamente per questo incauto e in effetti inopportuno accostamento). Il film di Guadagnino giusto per fare un esempio nella giornata di ieri ha incassato 200mila euro con 26.573 spettatori.

