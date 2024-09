Graziani: «Alcuni commentatori tv danno fastidio, a volte abbasso l’audio e vedo la partita senza telecronaca»

A La Verità: «C’è troppo spreco nel mondo del calcio. Perché un allenatore deve avere otto collaboratori? Cosa se ne fa?»

La Verità intervista oggi Ciccio Graziani che si sofferma sugli sprechi del calcio moderno infarcito di un bel po’ di passatismo.

«Perché un allenatore deve avere otto collaboratori? Cosa se ne fa? Ne servirebbero quattro, al massimo. A volte c’è uno spreco nel mondo del calcio. Più chiedono soldi e più ne sprecano»

A quale spreco si riferisce?

«Prendiamo i pullman che partono vuoti per portare il materiale allo stadio così il calciatore quando arriva trova tutto scodellato. O i voli privati. Una volta prenotavamo voli di linea. Oggi spendono 50.000 euro per un viaggio, quando ne potrebbero spendere 12/13.000. C’è attorno a queste squadre un lusso che è fuorviante. Troppe comodità. Capisco che i tempi sono cambiati, ma, fra le altre cose, non c’è più socialità, dentro queste squadre»

Cosa intende?

«Intanto ci sono tanti stranieri, ognuno ha le sue abitudini, la sua lingua, il suo stile di vita. E poi i giocatori non comunicano. Per parlarsi da una stanza all’altra del ritiro usano i cellulari. Noi nei ritiri giocavamo a carte, a biliardo, vedevamo le partite, parlavamo. Oggi vedo addirittura negli spogliatoi che prima della partita stanno con l’Ipad e le cuffie. È una vergogna».

Una realtà che, secondo Graziani, non fa bene ai calciatori

«Noi portavamo con le borse, ora scendono con i trolley e fanno a gara a chi ce l’ha più firmato. Questo alla fine nella mente del calciatore incide, perché hai troppo di tutto. Non devi conquistarti nulla. È come quando fai i contratti. Se hai quattro anni di contratto non hai voglia di migliorarti per i primi tre»

Graziani: «Certi commentatori infastidiscono»

Conclude con un commento sui telecronisti in tv

«Alcuni commentatori sono appetibili, perché ascoltandoli faccio più o meno le stesse riflessioni. Io trovo che gli ex calciatori dovrebbero insistere più sulle cose che conoscono, quello che hanno vissuto ad esempio far notare come un certo tiro in porta sia stato sbagliato perché la postura del corpo non era corretta, non raccontarci situazioni tattiche che vengono estremizzate. Non voglio fare nomi, ma quando c’è qualche commentatore abbasso l’audio vedo la partita senza telecronaca. A volte ci sono interventi fuori luogo e stucchevoli he danno fastidio»

