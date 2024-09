Non è mai nato un rapporto. Ceccon non ha peli sulla lingua e lo ha dimostrato ancora una volta

Federica Pellegrini liquida così Ceccon: «Incommentabile». Cosa è successo tra i due (Corsera)

L’intervista di ieri di Thomas Ceccon al Corriere della Sera ha aperto uno squarcio profondo nello sport italiano, non solo nel nuoto. Dure le sue parole all’indirizzo di Federica Pellergini. Ceccon è sempre stato senza peli sulla lingua, lo conosciamo. Ha rispettato ed elogiato la nuotatrice. Sulla persona ha calato un velo pietoso.

«Per me non rappresenta niente. Non è mai venuta a dirmi una parola. Si fa i fatti suoi, e io mi faccio i fatti miei. L’ho vista allenarsi tantissimo. L’ho ammirata come sportiva. Per il resto, sinceramente, no».

Oggi il Corriere della Sera tona sulla vicenda. Innanzitutto con la reazione di Federica Pellegrini e di suo marito Matteo Giunta.

Federica Pellegrini, tra una prova e l’altra di Ballando con le stelle, dove ha debuttato nella prima puntata, ha una sola parola da dire: «Incommentabile». Il marito, ed ex allenatore, Matteo Giunta, invece, fa passare mezza giornata, ma poi ne aggiunge qualcuna in più (e bella pesante) che affida a una storia su Instagram: «Il Rispetto (con la maiuscola, ndr) è il valore fondamentale alla base dello sport e della vita. Se non ce l’hai, puoi anche aver vinto le Olimpiadi, ma per me vali zero. Questo è tutto quello che ho da dire sull’argomento».

Il riferimento è a quello che Thomas Ceccon ha detto della Divina nell'intervista al Corriere della Sera

Cosa è successo tra Ceccon e Federica Pellegrini?

Tra i due non risulta che ci siano mai stati screzi. Federica non si aspettava parole così, anche perché ricorda di non aver mancato di far pervenire a Thomas i complimenti, per esempio in occasione del record del mondo. Questa estate invece sembra che non si siano incrociati: lei era a Parigi come membro Cio e ha premiato le vincitrici della sua gara, i 200 stile, ma non ha incontrato gli azzurri. C’è un’ovvia distanza generazionale: la longevità di Federica non ha impedito che i due gareggiassero assieme in staffetta (e quando Pellegrini si è ritirata, Ceccon ha ricordato che la squadra perdeva «magia») senza però che nascesse mai un rapporto, nonostante si allenassero nella stessa piscina a Verona, dove Fede era già la Divina e Thomas il ragazzino di talento. Nel passaggio di testimone tra i due volti del nuoto italiano qualcosa è andato storto.

