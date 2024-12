Show Italia: 3-1 alla Francia, segna anche Raspadori (LIVE)

La Nazionale di Spalletti sta giocando benissimo. Ribalta il match. Prima pareggia con Dimarco, va in vantaggio e poi allunga

Italia in vantaggio sulla Francia, gol di Frattesi nel secondo tempo (LIVE)

Francia-Italia: pronti via e già 1-0 per i ragazzi di Deschamps. Errore di Di Lorenzo. Nemmeno il tempo di fischiare l’inizio della partita che la Francia passa in vantaggio sull’Italia. Di Lorenzo combina la frittata dopo appena 14 secondi, ne approfitta Barcola che trafigge Donnarumma. L’Italia di Spalletti riparte come aveva lasciato: in modo disastroso. La partita è appena cominciata.

Poi, però, l’Italia reagisce. Al sesto minuto traversa di Frattesi che si divora un gol clamoroso da solo davanti alla porta. E al 31esimo bellissimo gol dell’Italia con Dimarco su assist di tacco di Tonali.

La ripresa inizia con Raspadori al posto di Pellegrini. La Nazionale sta giocando benissimo. Raspadori si divora la rete del 2-1. Poi, il vantaggio. Pallone recuperato da Frattesi a centrocampo, subito verso Raspadori che stavolta apre a destra per Retegui, palla veloce in area per Frattesi che stavolta non sbaglia.

Al minuto 74 terzo gol dell’Italia, altro bel gol, stavolta di Raspadori che controlla benissimo in area e batte Maignan.

Francia-Italia, le ufficiali: Raspadori parte dalla panchina, in attacco Pellegrini-Retegui

Questa sera il match tra Francia e Italia al Parco dei Principi valido per la Nations League 2024. Gli Azzurri ritornano in campo dopo la brutta eliminazione agli ottavi di finale dell’Europeo contro la Svizzera. La Francia non è certo un test semplice, sarà comunque importante per la Nazionale di Luciano Spalletti ripartire col piede giusto. Anche la Francia vorrà riscattarsi dopo un Europeo a luci e ombre, in cui sì, è arrivata in semifinale, ma non ha mostrato il bel gioco che tutti si aspettavano dai vice campioni del mondo.

Francia (4-2-3-1): Maignan; Clauss, Konaté, Saliba, T. Hernandez; Y. Fofana, Kanté; Griezmann, Olise, Barcola; Mbappé. All. Deschamps

Italia (3-5-1-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori; Cambiaso, Frattesi, Ricci, Tonali, Dimarco; Pellegrini; Retegui. All. Spalletti

Spalletti ne cambia 8 rispetto all’ultima partita, quella persa contro la Svizzera all’Europeo. Difesa a tre, sulla fascia Bellanova e a centrocampo ritorna Tonali. Davanti non ci sarà Raspadori che parte dalla panchina ma Pellegrini a supporto di Retegui.

