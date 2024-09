Alex Telles: «In Arabia le docce sono separate e quando ci si cambia, si fa con l’asciugamano»

ll terzino brasiliano, ex Inter, ora al Botafogo ha raccontato a Globoesporte la sua singolare esperienza all’Al-Nassr

L’esperienza nel ricchissimo campionato dell’Arabia Saudita per Alex Telles è durata un solo anno. Il terzino brasiliano, ex Inter, dopo aver salutato il Manchester United era sbarcato nella Saudi Pro League all’Al-Nassr per 7 milioni di euro. Nella squadra di Cristiano Ronaldo ha collezionato 27 presenze, di cui 26 da titolare, in campionato con 2 reti realizzate e 4 assist forniti ai propri compagni.

Ora il calciatore ha fatto ritorno in Brasile da svincola al Botafogo e in un’intervista a Globoesporte, ha rivelato alcuni retroscena di un movimento calcistico in crescita ma con ancora tante stranezze.

Le parole di Alex Telles

«In Arabia le docce sono separate, chiuse. Anche quando ci si cambia i vestiti, la gente usa gli asciugamani. Sono uscito dalla doccia la prima volta e mi sono comportato normalmente…, ma subito mi hanno detto ‘non farlo, ai ragazzi non piace, lascia l’asciugamano addosso’»

Sul suo addio: «È stata una situazione unica nella mia carriera, era praticamente l’ultimo giorno di mercato, ero con mia moglie e ho ricevuto una chiamata. Mi hanno detto che il club avrebbe dovuto rilasciare un giocatore per far fronte al limite di stranieri. Ho seguito le indicazioni della società, ho rescisso il contratto e da lì è iniziata una nuova fase».

