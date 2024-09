Al Mondiale per club c’è il problema dei calciatori in scadenza nel 2025: la situazione del Bayern è preoccupante

Il Telegraph: i bavaresi hanno sei calciatori in scadenza, tra cui Neuer, Kimmich e Muller. Il City ha De Bruyne e il Real ne ha tre. Non è escluso lo sciopero per affollamento di partite.

Il Mondiale per club è ancora un incognita; non si conoscono le città in cui si disputeranno le partite, né il calendario dei match, e nemmeno se andranno in tv. In più, c’è il problema dei calciatori in scadenza di contratto il 30 giugno 2025, visto che una parte di competizione si giocherà i primi di luglio.

Mondiale per club, cosa succederà con i calciatori in scadenza a giugno 2025?

Il Telegraph scrive a proposito:

Alcuni giocatori che la prossima estate giocheranno il Mondiale per club hanno chiesto chiarimenti sui loro contratti in scadenza il 30 giugno, ovvero a metà del torneo. Tra questi, Kevin De Bruyne del City ha un contratto fino al 30 giugno 2025. La Fifa non ha ancora pubblicato il calendario delle partite, le città ospitanti o i canali che trasmetteranno il torneo. Ma sappiamo che si concluderà intorno al 13 luglio. A quel punto De Bruyne sarà fuori contratto. Attualmente la stessa situazione vale per per Dani Carvajal, Luka Modric e Lucas Vazquez del Real Madrid. Mentre la situazione più preoccupante è al Bayern Monaco, dove ci sono sei giocatori in scadenza nel 2025. Sebbene alcune situazioni possano cambiare nei prossimi mesi, la questione contrattuale è problematica. Se si fosse tenuto quest’anno, Mbappé avrebbe giocato metà torneo con il Psg e metà col Real Madrid.

Ma uno dei tanti problemi che dovrà fronteggiare la Fifa riguarda anche il possibile sciopero dei calciatori:

La Champions League è stata ampliata a otto partite della fase a gironi e la Nations League si giocherà anche a giugno. I giocatori non credono di poter disputare tutte le competizioni, e il sindacato Associazione dei calciatori professionisti, ha sollevato la prospettiva di un potenziale sciopero.

Date ancora le troppe informazioni ignote su questo torneo, conclude il Telegraph:

I club partecipanti, che tendono a pianificare orari e viaggi con mesi di anticipo, non sono stati in grado di prenotare campi di allenamento, hotel e orari dei voli.

