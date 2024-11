Sinner, il tossicologo del caso Halep: «Sinner? Scandaloso. Gli hanno tolto i punti per pulirsi la coscienza»

A Le Parisien: «La regola è sbagliata ma altri hanno pagato. Non c’entra niente la bassa concentrazione. Serve l’analisi del capello»

La positività di Sinner al clostebol ad aprile sta suscitando non poche polemiche. Il tennista è stato dichiarato innocente dall’Itia, ma molti colleghi tennisti non l’hanno presa bene e hanno contestato la disparità di trattamente tra questo e altri casi.

Le Parisien ha intervistato il professor Jean-Claude Alvarez, direttore del laboratorio di tossicologia dell’ospedale universitario di Garches, che ha dimostrato che la contaminazione da roxadustat di Simona Halep è stata involontaria.

Qual è stata la sua reazione alla notizia che Jannik Sinner era risultato positivo al test e non era stato sospeso?

«Me l’ha detto Simona Halep. Potete immaginare in che stato si trovi. Non capisce e credo che gli atleti prima o poi debbano ribellarsi. Perché ce la prendiamo con alcuni e lasciamo gli altri a cavarsela da soli? La vicenda di Simona Halep è la stessa cosa. È stato scientificamente provato che è stata contaminata. Hanno trovato il roxadustat, una molecola che, a differenza degli steroidi anabolizzanti, non crea vantaggi per il tennis. Abbiamo analizzato i suoi capelli e abbiamo dimostrato che la quantità di roxadustat è 100 volte inferiore a quella di chi assume questa molecola. Tutto questo è stato scientificamente provato. Ma abbiamo aspettato 18 mesi. Non appena è risultato positiva al test, la notizia è stata pubblicata dalla stampa. Per Sinner non è stato così, anche se si tratta di una regola dell’Agenzia mondiale antidoping (Wada). Non capisco perché le regole vengano applicate in alcuni casi e non in altri».

Come è possibile che la cosa sia passata sotto silenzio per cinque mesi?

«È stato sospeso immediatamente, ma ha chiesto la revoca della sospensione provvisoria ed è stata concessa. Ma perché? Ha comunque vinto un torneo pochi giorni prima. È scandaloso. E gli stanno togliendo i punti conquistati nel torneo in cui stava giocando al momento del test positivo, il che dimostra che c’è qualcosa sotto. Come ci si aspetta che gli atleti lo capiscano? Sono sconcertato dal fatto che la scienza non valga più nulla. Non ho sentito parlare di campioni di capelli prelevati, ma spero che siano stati prelevati».

In che modo il clostebol può aiutare le prestazioni?

«È un anabolizzante derivato dal testosterone. Il roxadustat aumenta i globuli rossi, quindi dà più fiato. Negli sport come la maratona, il ciclismo e gli sport di resistenza, ha un effetto. Nel tennis non ha senso aumentare i globuli rossi, ci si ferma ogni due partite. Con gli anabolizzanti, invece, si recupera forza muscolare, si riduce la fatica, non è la stessa cosa. Gli anabolizzanti sono molto più seri. Eppure, ovviamente, non è molto grave, ha “una concentrazione molto bassa”».

Ma tutti i casi di contaminazione riguardano sempre concentrazioni molto basse. Un miliardesimo di grammo è sufficiente a far pensare al doping?

«Questa è la difficoltà dei test antidoping. Viene prelevato un campione di urina, ma se il farmaco è stato assunto diversi giorni prima e si è alla fine del periodo di espulsione, la concentrazione del farmaco sarà molto bassa. Non è possibile capire da un campione di urina se un atleta si sta dopando o meno. Scientificamente non è possibile; bisogna analizzare i capelli. Tutto ciò che si assume si accumula nei capelli. Quindi, analizzandoli, possiamo tornare indietro nel tempo e vedere se una persona assume abitualmente il prodotto o se non lo assume mai ed è stata contaminata. In questo modo è possibile distinguere tra contaminazione e doping, cosa che non è possibile fare con l’urina. In questo caso, non sappiamo se sia stata effettuata un’analisi del capello».

L’atleta parla di trasmissione attraverso il fisioterapista, che lo avrebbe massaggiato dopo avergli messo sulle mani uno spray curativo contenente la sostanza. È plausibile?

«Perché no? È possibile, ma spero che sia stato provato scientificamente. Per Ysaora Thibus (che è risultata positiva all’ostarina e poi è stata scagionata), ho riprodotto esattamente quello che era successo il giorno del suo test positivo per dimostrare che avevo esattamente la stessa concentrazione di prodotto e che quindi si trattava di una contaminazione. Quindi è scientificamente provato. Spero che abbiano fatto la stessa cosa in questo caso, che abbiano riprodotto la scena e che venga pubblicata. La Wada ha davvero bisogno di affidarsi a dati scientifici. Questo è molto importante».

È quindi possibile trasmettere prodotti attraverso un massaggio.

«Scientificamente, è già stato dimostrato che è possibile risultare positivi ai test per le sostanze attraverso il passaggio transdermico. Questo è stato pubblicato dall’équipe di Colonia, quindi non sto dicendo che la sua giustificazione non sia vera. Ma perché non è stato sottoposto alle stesse regole degli altri? La differenza di trattamento è evidente».

Jean-Claude Alvarez sulla mancata sospensione di Sinner

Sia la Halep che la Sinner sono risultate contaminati. Tuttavia, lei è stata sospesa per nove mesi e lui ha perso i punti del torneo di Indian Wells. Perché?

«La norma Wada stabilisce che gli atleti sono responsabili di ciò che viene trovato nel loro corpo. Tuttavia, se si può dimostrare che non c’è stata colpa o negligenza, non ci può essere alcuna sanzione. Questo è stato il caso di Ysaora Thibus. Nel caso di Jannik Sinner, si è ritenuto che non ci fosse colpa o negligenza, ma gli sono stati comunque tolti punti e denaro. Non ha senso. Forse stanno cercando di pulirsi la coscienza. Non lo capisco. Ma questa regola che dice che sei responsabile in ogni caso di ciò che hai in corpo deve essere abolita. A meno che non si metta l’atleta sotto una campana e gli si dia da mangiare solo verdure coltivate nell’orto accanto, non è possibile. Si può comunque essere contaminati, ma questo non è doping».

