Il Milan ha provato a prendere Rabiot senza successo (Rmc Sport)

Il Milan si ritira dalla corsa per arrivare a Adrien Rabiot. Ha provato a piazzare il colpaccio con Bennacer in procinto di salutare e Jovic alla porta

Secondo quanto scrive Sportmediaset, il Milan ha riallacciato i contatti con Rabiot, il nazionale francese ex Juventus. Il tassello mancante è la partenza di Bennacer. Se l’algerino va via, allora può arrivare il francese. Purtroppo però l’affare sembra molto più complicato.

Scrive Sportmediaset:

“Con Bennacer in procinto di salutare e Jovic alla porta, il Milan ha riallacciato i contatti per Adrien Rabiot, svincolato dopo l’avventura alla Juventus. I rossoneri fanno sul serio: vogliono piazzare il colpo“.

Tuttavia Bennacer non ha molto mercato e, come riporta Rmc Sport, il Milan si è ritirato dalla corsa per il francese:

“A poche ore dalla fine del mercato, il Milan si ritira dalla corsa per arrivare a Adrien Rabiot. Il club lombardo non ingaggerà il nazionale francese, ancora senza club“.

Fonseca: «Sappiamo di aver cominciato male, siamo tutti d’accordo e questo è positivo»

Fonseca, tecnico del Milan, torna a parlare dopo il tonfo di Parma. Solo un punto raccolto in due partite. La conferenza stampa prima della partita dell’Olimpico contro la Lazio. Le parole del tecnico riportata da Tmw.

Il mercato conseguenza delle prime due partite?

«Non voglio individualizzare i problemi. Sono focalizzato sui giocatori che abbiamo ora e sulla partita di domani. Poi vediamo».

È convinto che questa rosa sia adatta al calcio che lei ha in mente o potrebbe rivedere in qualche modo il suo gioco?

«Sì. Lo dico perché già lo abbiamo fatto. Se non lo avessimo mai fatto, potrei avere dei dubbi. Ma in pre-stagione siamo stati vicini a ciò che voglio io. Ho la stessa fiducia della prima conferenza stampa. Ho la stessa fiducia nel dire che non saranno queste due partite a far cambiare la squadra che io voglio».

Se partisse Bennacer, si aspetta un altro rinforzo? Magari Rabiot?

«È una forma intelligente di fare domande di mercato. Ho già detto che non ne parlo. Mi aspetto di avere i giocatori che ho a disposizione per domani».

Il Milan in campo si muove come una squadra amatoriale (Libero)

