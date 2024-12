Gaetano, quasi fatta col Cagliari. Prestito con obbligo, in totale sei milioni (Schira)

La Gazzetta: “La trattativa è sostanzialmente chiusa. Gaetano potrebbe aggregarsi alla sua «ex-nuova» squadra già domani”

È quasi fatta per Gaetano al Cagliari. La formula dell’operazione è un prestito con obbligo di riscatto con percentuale sulla rivendita.

Lo riporta il giornalista Nicolò Schira, che su X scrive:

“Il ritorno di Gianluca Gaetano al Cagliari dal Napoli è in dirittura d’arrivo con un accordo a titolo definitivo per 6 milioni di euro (prestito + obbligo) con una percentuale sulla futura vendita per il Napoli. Contratto fino al 2028 (1+3)”.

Gianluca #Gaetano’s return to #Cagliari from #Napoli is at the final stage on a permanent deal for €6M (loan + obligation) with a % on the future sale for Napoli. Contract until 2028 (1+3). #transfers https://t.co/YD7pOFGFin

— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 29, 2024

Gaetano potrebbe unirsi al Cagliari già domani

A proposito della trattativa, la Gazzetta dello Sport aggiunge:

Avanti tutta su Gianluca Gaetano. Dall’inizio del mercato il Cagliari ha avuto sempre l’idea di riportarlo in Sardegna. E ora, dopo tante discussioni con il Napoli e, l’agente Mario Giuffredi, la trattativa è sostanzialmente chiusa. Va solo definita la formula finale: prestito con obbligo di riscatto o acquisto a titolo definitivo per cinque milioni più bonus di circa un milione. Decisiva anche la volontà del centrocampista offensivo che, capito che dal Napoli sarebbe dovuto andar via, ha voluto soltanto il Cagliari dove aveva giocato, e molto bene, da gennaio a maggio in prestito sotto la guida di Claudio Ranieri.

Il direttore sportivo rossoblù Nereo Bonato è stato chiaro: «Ci manca una caratteristica fondamentale per completare la formazione titolare e vogliamo implementare questo aspetto nelle prossime ore di mercato». Tradotto: la caratteristica tattica che manca a questo Cagliari è un giocatore dinamico, di strappo e di qualità che sappia unire, svariando sulla trequarti, il centrocampo con l’attacco. Identikit perfetto di Gaetano, che a Cagliari conoscono bene dopo gli ultimi mesi della scorsa stagione. Visto che ha totalizzato 11 presenze con 4 reti e un assist, contribuendo in maniera importante alla salvezza, E anche Davide Nicola lo ritiene un tassello decisivo per far fare uno step di crescita alla sua rosa. Gaetano potrebbe aggregarsi alla sua «ex-nuova» squadra già domani, dopo aver svolto le visite mediche a Roma a Villa Stuart, per proseguire verso Lecce dove il Cagliari sarà impegnato sabato alle 18.30.

