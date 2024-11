Folorunsho, Lotito lo prende solo se il Napoli lo regala in prestito al fotofinish (CorSport)

De Laurentiis invece vuole l’obbligo d’acquisto a 12 milioni più bonus. Sul centrocampista ci sono anche Fiorentina e Rennes

Il Corriere dello Sport ribadisce che Folorunsho, in uscita dal Napoli, vuole solo la Lazio. Lotito lo prenderebbe però solo in prestito con opzione d’acquisto. Nessun obbligo, cosa che invece vorrebbe De Laurentiis. La valutazione del giocatore è di 12 milioni.

Sul centrocampista ci sono anche Fiorentina e Rennes

Daniele Rindone sul Corriere dello Sport scrive delle ultime di mercato sulla Lazio:

Può arrivare Folorunsho, ma solo se il Napoli lo regalerà in prestito con diritto di riscatto al fotofinish, senza obbligo d’acquisto. Unica condizione, ad oggi, che spingerebbe De Laurentiis a cederlo. Lotito si è impegnato a pagare gran parte del mercato il prossimo anno chiudendo affari in prestito con obbligo di riscatto. Ecco perché è disposto a regalarlo a Baroni solo se il Napoli lo cederà in prestito con opzione. La valutazione è 12 milioni con i bonus. C’è anche la Fiorentina sulla mezzala e ha chiesto informazioni il Rennes. Folorunsho spingerà fino all’ultimo per tornare in biancoceleste, stavolta da big.

Pedullà: “Il Napoli ha proposto lo scambio Amrabat-Folorunsho”. Quindi addio McTominay?

Il Napoli ha proposto alla Fiorentina lo scambio-Amrabat-Folorunsho. Quindi addio McTominay? La Fiorentina ha rifiutato, potrebbero interessarsi al centrocampista del Napoli ma senza scambi di mezzo. Lo riporta il giornalista Pedullà, che su X scrive:

“Esclusiva: il Napoli ha proposto uno scambio Amrabat–Folorunsho, la Fiorentina ha detto no. I viola sperano di trattenere Amrabat, potrebbero entrare su Folorunsho (che, come raccontato il 7 agosto, piace) solo se non lo chiudesse la Lazio ma senza scambi. Lui vuole e aspetta ancora la Lazio (alternativa Alcaraz)”.

ilnapolista © riproduzione riservata