Folorunsho costa 12 milioni, è un ottimo investimento. Vuole la Lazio (Pedullà)

E’ il club dove è cresciuto e ritroverebbe il tecnico Baroni. Il Napoli farebbe una plusvalenza di più di 10 milioni.

Michael Folorunsho ha firmato pochi giorni fa il rinnovo con il Napoli fino al 2029, ma a quanto pare non rientra nei piani del neo tecnico Antonio Conte. Di conseguenza, la società vorrebbe piazzarlo entro la fine del calciomercato.

Se ieri Tuttomercatoweb dava ben quattro club di Serie A (Atalanta, Milan, Lazio, Fiorentina) sul centrocampista, secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà i biancocelesti sono in vantaggio su tutti.

Folorunsho dà priorità al trasferimento alla Lazio

Il giornalista ripercorre sul suo sito quanto accaduto dal rinnovo ad oggi:

La valutazione è di 12 milioni tutto compreso [il Napoli lo prese nel 2019 a 1 milione, ndr.], un ottimo investimento se consideriamo le caratteristiche del centrocampista che può giocare mezzala o trequartista. L’Atalanta lo aveva quasi preso prima dell’infortunio di Scamacca, nei giorni scorsi vi abbiamo anticipato altre due piste: la Fiorentina ma anche e soprattutto la Lazio. Per Baroni sarebbe un grande piacere ritrovare Folo dopo le esperienze con Reggina e Verona. E il desiderio di Michael sarebbe quello di ritornare nel club dove è cresciuto, con motivazioni fortissime.

Il mistero legato alla rottura tra il centrocampista e Conte

Il 28 luglio Folorunsho viene immortalato in un classico della gestione De Laurentiis: il tweet con foto presidenziale. In genere la foto riguarda i nuovi arrivi, talvolta i rinnovi più attesi, quelli dei nomi più spendibili. Tutti immaginavano che sarebbe stato un centrocampista del Napoli di Antonio Conte. Non titolare ma un panchinaro certamente più performante di Cajuste (per fare un altro esempio). E invece il 5 agosto ecco la notizia che Folorunsho è stato venduto all’Atalanta ma che l’operazione è sfumata solo perché i club non hanno raggiunto un accordo sulla percentuale di rivendita. Quindi in otto giorni il centrocampista tifoso della Lazio è passato dalla foto-vetrina all’addio. Che cosa è successo? Di certo non piaceva a Conte. Questo è poco ma sicuro. Poi se volessimo rincorrere tutti i rumors, faremmo notte. Sta di fatto che la rottura è stata improvvisa e brusca altrimenti il calciatore non avrebbe cancellato le tracce del Napoli dal suo profilo Instagram, come quando si cancellano le foto dei partner dopo una separazione non proprio civile.

