Mario Rui ha rifiutato Il San Paolo in Brasile, è rimasto anche il centrocampista. Restano aperti il mercato arabo e quello turco.

Anche Folorunsho e Mario Rui (oltre a Osimhen) possono finire fuori rosa – Gazzetta.

La Gazzetta dello Sport fa il punto sulla febbrile e scoppiettante ultima giornata di calciomercato che si è consumata ieri e che ha riservato sorprese per quel che riguarda il Calcio Napoli. Oltre a Osimhen – che quindi resta a disposizione con un ingaggio da dieci milioni di euro – il club non ha piazzato nemmeno Mario Rui e Folorunsho che ora rischiano di finire fuori rosa come il nigeriano.

Scrive la Gazzetta:

Da eroe dello scudetto a peso a bilancio. Anche per Mario Rui è stata una folle estate: invitato dal club a trovarsi una sistemazione, il terzino portoghese ha rifiutato la possibilità di sbarcare in Brasile, dove lo aveva cercato il San Paolo, e alla fine è rimasto a Napoli. Al momento è un esubero: fuori rosa negli ultimi giorni, in cui si è allenato con Osimhen e Folorunsho. C’è ancora il mercato arabo aperto e anche quello turco. Almeno che il Napoli non decida di reintegrarlo in rosa fino a gennaio. Ed è rimasto anche Folorunsho: pure lui può finire fuori rosa.

Folorunsho, Lotito lo prende solo se il Napoli lo regala in prestito al fotofinish (CorSport pochi giorni fa)

Il Corriere dello Sport ribadisce che Folorunsho, in uscita dal Napoli, vuole solo la Lazio. Lotito lo prenderebbe però solo in prestito con opzione d’acquisto. Nessun obbligo, cosa che invece vorrebbe De Laurentiis. La valutazione del giocatore è di 12 milioni.

Sul centrocampista ci sono anche Fiorentina e Rennes

Daniele Rindone sul Corriere dello Sport scrive delle ultime di mercato sulla Lazio:

Può arrivare Folorunsho, ma solo se il Napoli lo regalerà in prestito con diritto di riscatto al fotofinish, senza obbligo d’acquisto. Unica condizione, ad oggi, che spingerebbe De Laurentiis a cederlo. Lotito si è impegnato a pagare gran parte del mercato il prossimo anno chiudendo affari in prestito con obbligo di riscatto. Ecco perché è disposto a regalarlo a Baroni solo se il Napoli lo cederà in prestito con opzione. La valutazione è 12 milioni con i bonus. C’è anche la Fiorentina sulla mezzala e ha chiesto informazioni il Rennes. Folorunsho spingerà fino all’ultimo per tornare in biancoceleste, stavolta da big.

Pedullà: “Il Napoli ha proposto lo scambio Amrabat-Folorunsho”.

Il Napoli ha proposto alla Fiorentina lo scambio-Amrabat-Folorunsho. La Fiorentina ha rifiutato, potrebbero interessarsi al centrocampista del Napoli ma senza scambi di mezzo. Lo riporta il giornalista Pedullà, che su X scrive:

“Esclusiva: il Napoli ha proposto uno scambio Amrabat–Folorunsho, la Fiorentina ha detto no. I viola sperano di trattenere Amrabat, potrebbero entrare su Folorunsho (che, come raccontato il 7 agosto, piace) solo se non lo chiudesse la Lazio ma senza scambi. Lui vuole e aspetta ancora la Lazio (alternativa Alcaraz)”.

ilnapolista © riproduzione riservata