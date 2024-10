Tra Buongiorno e il Napoli l’unica insidia è il Newcastle (Corsport)

Il Napoli è il club che ha offerto di più: 35 milioni con i bonus. Cairo ne vorrebbe 45 con i bonus ma verrà a più miti consigli

Tra Buongiorno e il Napoli l’unica insidia è il Newcastle. Lo scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini.

Il Toro va preso per la gola, questa volta, nel senso che è molto ingolosito dall’offerta del Napoli che con i bonus è arrivata a quota 35 milioni o giù di lì, ma evidentemente ha ancora idea di poter ricavare di più dalla cessione del giocatore. La valutazione di partenza dei granata è 40 milioni più 5 di bonus, enorme, ma notevolissima è anche la proposta di De Laurentiis. L’unica vera, seria, concreta recapitata sul tavolo di un Torino che, prima di accettare, aspetta di capire se il Newcastle si farà avanti o se magari rispunterà una delle illustri italiane che avevano corteggiato il giocatore in tempi non sospetti. Il fatto, però, è che le pretese sono davvero elevate e soltanto il Napoli è riuscito a ridurre le distanze e a portarsi a un palmo: l’idea è che alla fine l’affare si farà a metà strada, venendosi reciprocamente incontro, anche perché Buongiorno ha già aperto alla prospettiva di entrare nel progetto di Conte.

Buongiorno, Cairo vuole fare una plusvalenza importante. Il Napoli ha aumentato l’offerta (Pedullà)

Il Napoli continua a lavorare per Alessandro Buongiorno, il primo obiettivo in difesa. Nei prossimi giorni il club azzurro punta a raggiungere una base di accordo con l’entourage del difensore, che ora è totalmente focalizzato sull’Europeo. Napoli e Torino stanno dialogando per studiare la fattibilità dell’operazione. Aurelio De Laurentiis è pronto ad avvicinarsi alle richieste dei granata con una nuova offerta.

Il giornalista di Sportitalia Alfredo Pedullà attraverso il proprio canale Youtube ha riferito alcuni aggiornamenti circa la trattativa tra Napoli e Torino per il difensore Buongiorno, fortemente voluto da Antonio Conte.

“Buongiorno vuole il Napoli. Dov’è la notizia? E’ una notizia ribadita alla luce del fatto che comunque, il suo presidente Cairo vuole fare una plusvalenza importante. Vorrebbe guadagnare la stessa cifra che ha incassato per Bremer: è stato molto bravo a prendere 50 milioni, quando tutti pensavano che non avrebbe incassato più di 30 ma alla fine è stato più bravo lui.

Questa volta penso sia difficle trattenere Buongiorno: non mi convince la storia di farlo capitano se dovesse restare.

Credo che bisogna alzare l’asticella, con i tifosi granata che vorrebbero un mercato competitivo. Buongiorno è il primo della lista di Conte, poi potrebbero arrivare altri due difensori, tipo Hermoso. Ma con Buongiorno, Conte va accontentato.

Siamo nelle condizioni in cui il Napoli deve centrare le prime offerte. Il Napoli ha offerto 30+5 milioni e mi risulta che sotto traccia abbia anche aumentato per avvicinarsi a 40. Basteranno? Ma Buongiorno vuole il Napoli e non lo dirà mai per rispetto del Torino”

