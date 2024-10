Raiz: «ho perso mia moglie alcuni mesi fa. Ho messo in piazza il mio privato perché cercavo consolazione»

A Repubblica: « Sono mediterraneo: ho avuto bisogno degli amici, di un sostegno fisico. Di chi a casa ti porta zucchero e caffé»

Raiz è in tour con“Si ll’ammore è o ccuntrario d’‘a morte”: canta le canzoni di Sergio Bruni. A Repubblica racconta

«…ho perso mia moglie alcuni mesi fa. E quando durante il concerto canto Che lle conto a st’uocchie mieje, che lle dico ggià ‘a dimane nun te ponno cchiu’ guarda’…tornano quei giorni, i mesi prima…».

E lo fa in concerto, in pubblico.

«Ho inciso il disco con le canzoni di Bruni come una sorta di scaramanzia. L’amore è il contrario della morte? Sicuramente sì. Ma a volte l’amore non vince. Sul palco ricordo anche altre parole».

Sa che per un po’ la sua arte verrà letta all’ombra di questa perdita?

«Ci ho ragionato tanto. Ho messo in piazza il mio privato intenzionalmente: mi serviva, cercavo consolazione. Sono mediterraneo: ho avuto bisogno degli amici, di un sostegno fisico. Di chi a casa ti porta zucchero e caffé. E so anche che le emozioni che sto vivendo si trasformeranno in qualcosa. Sta già avvenendo».

In “Mixed By Erry” ha interpretato il promoter che scarta il giovane Enrico.

«Quel personaggio ha un nome e un cognome ma non me lo faccia dire. Il classico ragazzo della Napoli bene che vuole fare ‘o figlio ‘e…».

Abbiamo capito, abbiamo capito…

«Eh…ma è troppo influenzato dal suo background sociale, non riconosce Enrico, non crede che il talento possa arrivare da altri quartieri».

Le è mai capitato di essere scartato a un provino?

«Come no…anche da chi ho poi frequentato in seguito. Ma, di nuovo, non facciamo nomi, per carità…».

