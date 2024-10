Rafa Marin, domani le visite mediche a Roma (Romano)

L’esperto di calciomercato su X: “12 milioni di euro di commissione fissa al Real Madrid. Recompra a 25 milioni di euro per il 2026 e 35 milioni di euro per il 2027”.

Rafa Marin, domani le visite mediche. La recompra per il Real Madrid potrebbe arrivare ai 70 milioni se il Napoli pagasse 10 milioni in più nel 2025.

L’esperto di calciomercato Fabrizio Romano scrive su X:

Rafa Marín si sottoporrà lunedì alle visite mediche a Roma come giocatore del Napoli!

12 milioni di euro di commissione fissa al Real Madrid.

Clausola di riacquisto di 25 milioni di euro per il 2026 e di 35 milioni di euro per il 2027.

Nel 2025, il Napoli può pagare 10 milioni di euro in più e raddoppiare il valore della clausola di riacquisto per 50 milioni di euro nel 2026 e 70 milioni di euro nel 2027.

Per Rafa Marin garantisce Ancelotti

L’arrivo di Rafa Marin al Napoli è imminente. Il primo acquisto dell’era Conte si unirà alla squadra in ritiro. Le garanzie sul difensore arrivano direttamente dalla famiglia Ancelotti, secondo cui Rafa Marin è destinato a grandi cose.

La Gazzetta dello Sport svela i dettagli di una trattativa lunga e complessa tra le parti:

La formula e le cifre sono note da tempo, ciò che ancora non si sapeva del passaggio di Rafa Marin dal Real Madrid al Napoli sono i retroscena di una lunga e complessa trattativa, che ha permesso ad Antonio Conte di assicurarsi il primo mattoncino del suo nuovo muro difensivo. L’ufficialità del suo arrivo è attesa nei prossimi giorni, anche perché non c’era ragione di interrompere le vacanze del giocatore, reduce dalla prima grande stagione in Liga, nelle file dell’Alaves. Rafa Marin sbarcherà in Italia probabilmente lunedì, a Roma, dove svolgerà le visite mediche e metterà la firma sul contratto quinquennale che lo aspetta ormai da un paio di settimane. Poi, raggiungerà Napoli per presentarsi in tempo per il raduno, prendere confidenza col nuovo ambiente e prepararsi per il ritiro di Dimaro-Folgarida, che inizierà tra una settimana.

