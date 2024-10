Napoli, Spinazzola arrivato a Villa Stuart per le visite mediche (VIDEO)

Il calciatore è a Roma per svolgere le visite mediche prima di firmare il contratto che lo renderà un nuovo giocatore del Napoli

Leonardo Spinazzola è arrivato a Roma, a Villa Stuart, per sostenere le visite mediche prima della firma del contratto che lo renderà un nuovo giocatore del Napoli. Atteso in giornata anche Rafa Marin.

L’arrivo di Spinazzola a Villa Stuart

L’arrivo di Rafa Marin al Napoli è imminente. Il primo acquisto dell’era Conte si unirà alla squadra in ritiro. Le garanzie sul difensore arrivano direttamente dalla famiglia Ancelotti, secondo cui Rafa Marin è destinato a grandi cose.

La Gazzetta dello Sport svela i dettagli di una trattativa lunga e complessa tra le parti:

La formula e le cifre sono note da tempo, ciò che ancora non si sapeva del passaggio di Rafa Marin dal Real Madrid al Napoli sono i retroscena di una lunga e complessa trattativa, che ha permesso ad Antonio Conte di assicurarsi il primo mattoncino del suo nuovo muro difensivo. L’ufficialità del suo arrivo è attesa nei prossimi giorni, anche perché non c’era ragione di interrompere le vacanze del giocatore, reduce dalla prima grande stagione in Liga, nelle file dell’Alaves. Rafa Marin sbarcherà in Italia probabilmente lunedì, a Roma, dove svolgerà le visite mediche e metterà la firma sul contratto quinquennale che lo aspetta ormai da un paio di settimane. Poi, raggiungerà Napoli per presentarsi in tempo per il raduno, prendere confidenza col nuovo ambiente e prepararsi per il ritiro di Dimaro-Folgarida, che inizierà tra una settimana.

Antonio Conte è stato chiaro anche nel giorno della sua presentazione: «L’anno scorso il Napoli ha incassato 48 gol. È stata la decima difesa del campionato e non a caso è arrivato decimo. In casa sono stati subiti 27 gol e 21 fuori. Bisogna ritrovare un equilibrio. Non ci sono squadre che si qualificano per la Champions con difese che prendono tanti gol». Conte ha individuato il problema.

